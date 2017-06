Une aide pour les commerçants de la Plaza Saint-Hubert pendant les travaux

Le comité exécutif de la Ville de Montréal accordera des contributions financières pour compenser les pertes liées aux travaux de remplacement de la marquise et de réfection des réseaux sous-terrains.

L’inquiétude des commerçants s’était exprimée dès les premières consultations publiques autour de ce projet. La première phase des travaux va démarrer dans les prochaines semaines avant une deuxième phase l’été prochain. Ces opérations laissent donc craindre un ralentissement de l’activité dans le quartier.

Pour compenser ces éventuelles pertes, le comité exécutif de la Ville de Montréal a donné son accord de principe ce vendredi pour que les magasins ayant pignons sur la rue Saint-Hubert, entre les rues Bellechasse et Jean-Talon Est, puissent bénéficier du Programme Réussir@Montréal – Artère en chantier. Cet engagement avait déjà été évoqué pour rassurer les commerçants lors de la présentation du projet.

« Ces initiatives sont déployées afin d’attirer la clientèle et les investisseurs et de transformer ainsi une entrave majeure en une occasion à saisir », a indiqué le maire de Montréal Denis Coderre.

Dans un premier temps les panneaux de verre et les structures de la marquise de la Plaza Saint-Hubert seront démontés à la fin de l’été puis remplacés par de nouveaux équipements plus légers, plus hauts et moins inclinés pour améliorer la visibilité. Le coût de ce remplacement a été estimé à 22M$.

À partir de l’été 2018, d’importants travaux d’infrastructures seront ensuite entrepris pour rénover les réseaux d’aqueduc et d’égouts qui s’étendent sur 1,3 km sous l’asphalte de la rue. Le budget total est évalué à 49M$ par l’administration montréalaise pour ce chantier qui va aussi permettre d’aménager de nouvelles places publiques, d’allonger les trottoirs et de fournir un accès Wi-Fi.

La Société de développement commercial Plaza Saint-Hubert (SDC) pourra bénéficier de contributions pour plus de 500 000 $ sur la période allant de 2017 à 2019 dans le cadre d’Artère en chantier.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal fixera ultérieurement par ordonnance la date à laquelle ce programme d’aide va s’appliquer.

Le détail du programme d’aides

Sur la contribution de plus de 500 000 $, la SDC Plaza Saint-Hubert va bénéficier de plusieurs aides :

– Jusqu’à 50 000 $ par année en 2017, 2018 et 2019 pour l’embauche de ressources professionnelles et techniques

– 100 000 $ par année pour la réalisation de projets mobilisateurs en 2017 et 2018

– 40 000 $ pour réaliser des analyses et des diagnostics de portée commerciale permettant de fournir de l’information stratégique

– 25 000 $ pour la réalisation d’une analyse relative au cadre bâti

– 22 250 $ pour l’aménagement des vitrines de commerce en 2017 et 2018.

Enfin, une somme maximale de 100 000 $ sera versée à PME MTL Centre-Ville pour l’organisation d’un concours visant l’implantation de nouveaux commerces dans le secteur en 2019.