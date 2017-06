Des films à voir gratuitement pendant l’été

En partenariat avec plusieurs organismes et institutions, le cinéma Beaubien lance sa programmation Ciné-été. Une vingtaine de films seront diffusés gratuitement dans des parcs, des lieux publics ou des salles.

La programmation 2017 est variée et devrait plaire à tous les publics. Les responsables du cinéma Beaubien ont fait une sélection des meilleurs longs-métrages diffusés dans ses salles ces derniers mois afin de les proposer lors de projections publiques de la fin juin jusqu’au début du mois de septembre.

« L’objectif de ce programme est de démocratiser le cinéma pour tous et dans différents lieux », indique Mario Fortin, le directeur de l’établissement.

Ainsi, chaque samedi et chaque dimanche dès ce 24 juin et jusqu’au 3 septembre, des films familiaux seront proposés au cinéma Beaubien à 10h le matin. Les laissez-passer seront disponibles avant chaque séance au guichet et la programmation est disponible sur le site internet d’accès culture.

En plus de cela, trois partenariats pour des présentations en plein air ont été validés cette année.

Le premier, dans le cadre de Ciné-Parcs avec l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, offrira trois projections gratuites à la population le mercredi 9 août, au parc de la Petite-Italie, le mercredi 16 août, au parc Joseph-Paré et le mercredi 23 août, au parc Maisonneuve. La programmation est accessible sur le site d’accès culture.

Le deuxième est une opération conjointe avec la société de développement commerciale de la Petite-Italie et du Marché Jean-Talon pour promouvoir la culture italienne avec Ciné-Parc Dante. Cinq films italiens et cinq courts-métrages seront diffusés au parc Dante les 5, 12, 19 et 26 juillet ainsi que le 2 août. La programmation détaillée est disponible sur le site internet de cette SDC.

Enfin, le troisième est un programme développé avec la Tohu pour sept projections au parc Frédéric-Back. Des films à succès des derniers mois seront proposés chaque jeudi du 13 juillet au 24 août.

« Le retour est toujours bon et c’est satisfaisant pour nous. Les gens découvrent de nouveaux films et redécouvrent le plaisir d’aller au cinéma », se félicite Mario Fortin.

Au total, ce sont 23 films qui seront proposés gratuitement durant tout l’été. Le directeur du Cinéma Beaubien recommande particulièrement Réparer les vivants de Katell Quillévéré qui sera projeté le 16 août au parc Joseph-Paré.