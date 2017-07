Trois concepts à départager pour la Promenade Masson

Lors d’une consultation publique, les citoyens pourront choisir l’un des trois plans d’aménagement proposés pour poursuivre la revitalisation du secteur.

Ces trois scénarios ont été élaborés par la firme Rayside Labossière grâce aux idées recueillies auprès de la population lors d’une concertation publique le 29 mai dernier.

Afin de les départager, les personnes intéressées sont conviées à une consultation publique organisée par la Société de développement commercial (SDC) Promenade Masson le lundi 17 juillet à la librairie Paulines.

De 17h à 19h, chacun des projets sera exposé et présenté en détail et les participants pourront ensuite voter. Le dépouillement aura lieu entre 19h et 19h30.

« Les gens pourront choisir l’aménagement qu’ils préfèrent, mais ils pourront aussi proposer des améliorations. Ce n’est pas coulé dans le marbre, cela peut encore être amélioré et modifié », précise Kheir Djaghri, le directeur général de la SDC.

Des études sur le stationnement et le transport en commun ont été réalisés dans ce cadre et leurs conclusions seront intégrées aux trois concepts.

Les résultats de la consultation publique seront ensuite transmis aux services municipaux afin d’orienter les travaux d’aménagement urbain à prévoir sur l’artère commerciale.

« C’est une ligne directrice. Il faut que ça soit une réflexion commune entre les usagers, les commerçants et les citoyens comme cela on aura plus de poids et de représentativité », estime Kheir Djaghri.

La SDC est soutenue financièrement par l’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie dans l’organisation de cette consultation.