Des conditions «inacceptables» au centre de dialyse de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le Protecteur du citoyen a dû intervenir formellement pour que l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) corrige des problèmes de moisissure et de fuites dans son centre de dialyse.

Cette unité qui traite des personnes qui souffrent d’insuffisance rénale dite terminale souffrait d’une «dégradation […] évidente» et présentait un «environnement inapproprié et non sécuritaire», selon un rapport d’intervention publié par le Protecteur du citoyen.

Fuites, moisissures, plancher usé, risques de contamination et température inadéquate, les neuf pages de ce document dévoilé ce mercredi 12 juillet listent une foule de dysfonctionnements jugés «inacceptables».

Le rapport a été envoyé à la direction de l’HMR et au CIUSSS de l’Est-de-l’île le 8 mai dernier pour réclamer une intervention dans les plus brefs délais. Ce dernier assure avoir fait les ajustements demandés.

Des roulottes mal isolées

C’est à la suite d’une plainte formulée en décembre dernier par plusieurs usagers du centre de dialyse que le Protecteur du citoyen s’est saisi de ce dossier.

Depuis 1999, cette unité accueille des patients au Pavillon Rachel-Tourigny et dans 37 roulottes de chantier installées à l’arrière de ce bâtiment. Cette solution présentée comme temporaire dure depuis près de 20 ans. Une nouvelle structure permanente ne verra le jour qu’en décembre 2018.

Le ministère de la Santé a promis un espace de 7000 mètres carrés au coût de 53,5 M$ qui deviendra le plus grand centre de dialyse du Québec.

Dans son rapport, le Protecteur du citoyen a salué cet investissement, mais dénonce la situation actuelle estimant que ces services ne pouvaient « être maintenus dans ces roulottes jusqu’en janvier 2019, sans que les réparations nécessaires soient effectuées pour offrir des soins sécuritaires et de qualité ».

Cette instance de recours indépendant a donc recommandé des réparations au niveau des toits pour combler les fuites et des travaux concernant les traces de moisissure constatées lors d’une visite sur place en février.

Le Protecteur du citoyen a aussi invité l’HMR et le CIUSSS à fournir un confort thermique dans les roulottes tout au long de l’année puisque des témoignages de patients et de membres du personnel faisaient état de températures trop froides en hiver et trop chaudes en été.

En outre, une troisième recommandation stipulait que l’hôpital devait nettoyer selon les normes les paravents utilisés comme cloison pour isoler les patients lors de leur traitement.

Une réponse favorable

Dans son rapport, le Protecteur du citoyen avait donné jusqu’au 30 juin pour que ses demandes soient adressées par le CIUSSS et la direction de l’HMR.

Contactés par TC Media, les représentants du CIUSSS n’étaient pas disponibles pour répondre à nos questions ce mercredi, mais le service de communication a néanmoins assuré que les trois objectifs ont été atteints.

À la suite du rapport, un audit a été convoqué et les réparations concernant les toitures et les moisissures ont été opérées dans les jours suivants. L’HMR s’est aussi engagé à améliorer les conditions thermiques. Concernant les paravents, le processus de nettoyage a été affiché et les responsabilités sont désormais clarifiées. Un lieu propre d’entreposage a aussi été mis à disposition.

Le Protecteur du citoyen confirme avoir reçu cette réponse favorable et se dit satisfait des réponses apportées aux différentes recommandations.