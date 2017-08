Les 250 commerces de la Plaza Saint-Hubert se préparent pour la vente trottoir de la rentrée

Du 17 au 20 août, 300 000 personnes sont attendues sur l’artère commerciale pour profiter de rabais dans les commerces de la rue. Des animations artistiques et musicales seront aussi proposées.

Durant les trois jours, la rue Saint-Hubert sera piétonne sur les 1,2 kilomètre de la Plaza. Les véhicules seront invités à emprunter la rue Saint-Denis ou l’avenue Christophe-Colomb.

La société de développement commercial (SDC) espère accueillir 300 000 personnes grâce aux rabais consentis par près de 250 commerces qui investiront le trottoir et l’espace public avec notamment des produits pour la rentrée scolaire. Les restaurants et cafés du quartier vont aussi profiter de cet événement pour ouvrir les terrasses sur la rue.

Au-delà de l’aspect commercial, la SDC a invité plusieurs artistes à faire des performances sur place. Des artistes de cirque se produiront notamment à deux endroits jeudi et vendredi à 13h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h et 18h30 avec des échassiers, jongleurs et acrobates. Des maquilleuses, sculpteurs de ballons et un numéro de HoolaHoop seront proposés le samedi entre 11h et 17h. Pour la partie musicale, des artistes du métro se relaieront sur l’artère jeudi, vendredi et samedi entre 12h et 17h30 pour des spectacles d’une heure. Une démonstration de danse autour du piano public sera aussi présentée le vendredi à 16h tandis qu’un cours de Zumba d’une heure est prévu le jeudi à 18h30.

Une exposition et vente d’œuvres d’art sera également organisée cette année par l’organisme Montréal en Art. Les artistes seront placés dans la section entre les rues Bellechasse et Beaubien.

Enfin, l’événement À nous la marquise, qui a eu lieu en 2015 et 2016, se produira cette année durant la vente trottoir et dans ce cadre, 12 poteaux de la marquise entre Bellechasse et Saint-Zotique seront peints par les artistes de Montréal en Art.

La programmation détaillée de l’événement est disponible sur le site maplaza.ca.