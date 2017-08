Un nouveau bâtiment multi-locatif au Technopole Angus fin 2018

Cet espace de bureaux et de commerces s’inscrit dans le cadre du développement du Technopole Angus. Comme pour les autres constructions du quartier, la société de développement souhaite en faire un site intégré à la communauté.

Les travaux sur le terrain situé sur la rue Molson au coin avec la rue Rachel devraient commencer dans les prochaines semaines. La Société de développement d’Angus (SDA) prévoit environ un an pour bâtir ce nouvel édifice, dont la livraison est prévue en décembre 2018.

Sur 76 500 pi carrés locatifs, ce bâtiment qui sera certifié LEED est destiné à des activités entrepreneuriales et commerciales. Comme les autres constructions du projet du Technopole Angus, il ne dépassera pas les six étages puisqu’il comptera cinq niveaux, dont quatre hors-sol.

Un toit-terrasse vert, du stationnement en sous-sol et des espaces pour les vélos, ainsi que des douches et vestiaires sont aussi prévus pour inciter les déplacements actifs et s’inscrire dans une démarche de développement durable.

«On souligne qu’on a un cocktail de transports communautaires et actifs sur place pour encourager les gens à laisser leur voiture. À chaque 2000 pieds carré de loués, on offre aussi une carte Opus annuelle qui permettra de prendre les transports et le Bixi», vante Catherine Fisette, la directrice aux affaires publiques et communications de la SDA.

Comme l’a toutefois pointé l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dans un rapport publié le 8 août, un plan de la Société de transport de Montréal sera probablement nécessaire pour répondre à la densification résidentielle et d’emploi que pourrait connaître ce quartier qui n’est pas desservi par le métro.

La SDA souhaite aussi inscrire ce nouveau bâtiment du Technopole Angus dans une démarche locale. Elle privilégie donc l’installation d’entreprises d’économie sociale, même si les bureaux qui seront dans les étages supérieurs seront accessibles pour tous types d’activités. En revanche, le rez-de-chaussée sera réservé à des commerces de proximité et une clinique médicale est prévue afin de renforcer l’attractivité du quartier.

«En plus d’axer sur l’environnement, nous souhaitons intégrer ce bâtiment à la place Léopold Beaulieu où il y a une place publique et assurer la continuité. Il y aura donc des commerces, mais pas de chaînes, nous voulons des commerces locaux le plus possible», précise Mme Fisette.

Une garderie et un centre sportif sont également programmés dans les plans de ce nouveau bâtiment exclusivement dédié à des activités entrepreneuriales et commerciales.