Une coopérative d’habitation bientôt dans l’est du quartier

De nouveaux logements abordables pourraient bientôt voir le jour dans l’est de Rosemont, puisqu’une coopérative d’habitation à l’intention de s’y installer.

En effet, une demande de projet particulier a été déposée auprès de la Direction du développement du territoire et des études techniques de l’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie au mois d’août, afin d’autoriser la transformation et l’agrandissement de la clinique médicale Domus Medica, située au 5601, rue Bélanger Est, en vue d’y établir un bâtiment comprenant 55 logements.

Le projet permettra de créer des logements communautaires abordables destinés aux familles, aux personnes seules et aux personnes à mobilité réduite. Il est le fruit du Comité logement de Rosemont et du Groupe Conseil en Développement de l’Habitation (CDH). C’est sous le nom de La Joie de Rosemont que s’établira la coopérative d’habitation.

«On a eu énormément de demandes pour avoir accès à un logement dans ce projet. Avec tous les demandeurs, on pourrait créer un autre bâtiment à côté. C’est très difficile pour les familles nombreuses dans le quartier de se loger à un prix qui fonctionne avec leur budget», explique Élizabeth Martin, chargée de développement pour le Groupe CDH.

L’édifice devrait être racheté en février 2018 par la coopérative et son ouverture est attendue vers décembre 2019, selon le Comité logement Rosemont.

Ce projet est d’ailleurs primordial pour le quartier, selon les personnes impliquées dans le milieu. «L’est de Rosemont est un secteur très mal desservi en matière de logements abordables. C’est vraiment un désert à plusieurs égards, incluant en habitation en alimentation et en loisirs», affirme Sébastien Laliberté, coordonnateur du comité.

Selon le sommaire décisionnel du conseil d’Arrondissement du 20 novembre dernier, au terme des travaux «l’immeuble agrandi sera entièrement résidentiel et comprendra 55 logements locatifs répartis sur une superficie de plancher brute de 5 536m². Sur ces 55 unités, 19 auront au moins trois chambres.»

De plus, afin de tirer profit au maximum de l’espace disponible «l’agrandissement de 752 m² – un peu plus du double de l’emprise au sol actuelle – se déploiera sur le stationnement situé en cour arrière. Le projet s’élèvera sur trois étages (soit environ 10,5 m), dans le prolongement de l’existant.»

D’après les plus récentes données de l’Office municipal d’habitation de Montréal, les quartiers composant l’est de l’Arrondissement, soit le Vieux-Rosemont, Petite-Côte et Marie-Victorin, abritent à ce jour 997 logements à teneur sociale. Ceux-ci sont répartis entre des habitations à loyer modique (HLM), des logements abordables, des logements adaptés, des habitations pour personnes âgées et des résidences avec des services spécialisés.