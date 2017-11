La SODER: 20 ans d’engagement citoyen en environnement

Un organisme citoyen de Rosemont – La Petite-Patrie célèbre 20 ans de verdissement et d’initiatives sociales dans l’arrondissement.

La Société de développement environnemental de Rosemont (SODER) se souvenait cette semaine de ses premiers pas en 1996, alors qu’à la suite de la crise du verglas des dizaines de bénévoles se sont rassemblés pour aider au ramassage des branches d’arbres.

«La SODER a toujours été une initiative de la part de citoyens qui voulaient embellir le quartier, souligne Mikael St-Pierre directeur à l’organisme. Depuis, plusieurs programmes qui ont verdi le quartier ont été mis sur pied, incluant l’Écoquartier et l’Écocentre.»

Un des accomplissements les plus soulignés de la SODER fut l’inauguration de la 100e ruelle verte cette année. Si le concept existait déjà dans les années 1980, c’est en partie grâce à l’organisme qu’un «cadre clair» pour financer et aménager ces projets a été mis en place depuis, afin qu’il soit plus facile aux résidents de créer leur propre espace vert.

Revitalisation du Bois-des-Pères, création du service horticole les Pousses urbaines, installation de carrés d’arbres, la SODER a su ramener la nature en ville de bien des façons. Cependant, elle est aussi à l’origine de nombreuses initiatives de dimension sociale.

C’est le cas d’ÉcoRéno, une entreprise de récupération de matériaux de construction ou encore de Raddar, un outil de gestion collaboratif dédié à la démarche de développement durable, tous deux initiés par la SODER.

De plus, l’expertise accumulée par l’organisme au fil des ans lui aura permis de prendre part à des projets à l’extérieur de Montréal, incluant la production d’un bilan national de développement durable au Gabon, conforme aux objectifs de l’ONU.

«Ma plus grande fierté au travers de tous ces projets, c’est d’avoir travaillé avec des milliers de citoyens à revitaliser leur milieu de vie», affirme M. St-Pierre.

Après tous ces accomplissements, la SODER ne prendra pas de repos, puisqu’elle se lance déjà dans de nouveaux projets pour l’année prochaine. BWAT, un concept de mobilier urbain pour favoriser le partage d’objets entre voisins, vient de faire ses débuts dans la ruelle verte du Chemin des cheminées dans La Petite-Patrie. Les citoyens pourront ainsi avoir accès à des outils, jouets et équipements sportifs mis en commun dans une boîte facile à fabriquer et installer dans les lieux communs.