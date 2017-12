La Promenade Masson prend les couleurs des Fêtes

La Promenade Masson se transformera bientôt de en royaume du père Noël pour le plaisir des petits et des grands

Les 16 et 23 décembre, de 13 h à 16 h, l’artère commerciale accueillera le joyeux barbu et ses lutins taquins qui distribueront friandises. Il sera possible de retrouver les personnages sur le parvis de l’église Saint-Esprit, au coin de la rue Masson et de la 6e avenue. Les enfants qui trouveront les lutins cachés seront récompensés par les traditionnelles et incontournables cannes de Noël.

Une trousse de bienvenue de la Promenade Masson et de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Ile sera aussi offerte aux nouveaux résidents du quartier. Celle-ci contient des informations utiles de la vie du quartier, de l’artère commerciale et plus encore.

Avec une ambiance festive, des lumières scintillantes, des vitrines décorées, et des produits locaux, la Promenade permet de dénicher vos cadeaux et de les faire emballer gratuitement à la cabane du père Noël.

La Société de développement commercial (SDC) de la Promenade Masson invite les Montréalais à profiter de la période des Fêtes pour redécouvrir la qualité des 140 boutiques de la Promenade Masson et en profiter pour encourager les achats locaux.

Enfin, la SDC lance un concours lors duquel trois heureux remporteront des certificats-cadeaux d’une valeur de 75$ chacun valide dans les restaurants et commerces du coin. Pour participer, il suffit de déposer son coupon dans l’une des urnes prévues à cet effet, à la cabane du père Noël ou au bureau de la SDC Promenade Masson. L’attribution des prix se fera le samedi 23 décembre à 15 h 15. Le tirage au sort parmi tous les coupons reçus sera effectué par les personnages du Père Noël ou lutin à la cabane du père Noël, à l’angle de la rue Masson et de la 6e avenue, Parvis de l’église Saint-Esprit.

La SDC Promenade Masson est un organisme à but non lucratif représentant 140 personnes d’affaires et professionnels regroupés en association à l’intérieur du périmètre délimité par la rue d’Iberville, la 12e avenue et les ruelles situées au nord et au sud de la rue Masson.