Des designers embauchés pour la Plaza Saint-Hubert

La Ville de Montréal a décidé de faire appel à des designers afin d’aménager les vitrines des commerces de la Plaza Saint-Hubert durant les prochains travaux qui paralyseront cette artère commerciale.

Ces professionnels seront chargés d’aider les quelques 400 commerçants de la rue Saint-Hubert afin «d’amener un achalandage commercial», a indiqué le conseiller Robert Beaudry, en charge du développement commercial au sein de l’administration Plante.

Alors que le comité exécutif vient d’accorder, mercredi, une contribution financière de 62 500$ à cet effet, ce dernier compte «encourager les gens à aller sur la rue» durant l’ensemble des travaux qui devraient se conclure d’ici la fin de l’année 2020.

«Ces travaux apportent son lot de craintes et on est très heureux que la Ville puisse nous soutenir, a réagi Mike Parente, directeur de la Société de développement commercial (SDC) de la Plaza Saint-Hubert. Il est important que la rue reste vivante, même si on est tous excités car on sait que des changements importants s’en viennent et que ce sera positif pour le futur de l’artère.»

Des fonds publics vont encore être prochainement débloqués et mis à la disposition de cette SDC «pour faire des projets mobilisateurs sur la rue», a ajouté Robert Beaudry.

Les premiers travaux de rénovation ont débuté cet automne avec le démantèlement de l’historique marquise, installée en 1984, entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon. Celle située entre les rues Bellechasse et Saint-Zotique sera quant à elle retirée durant l’automne 2018. D’importants travaux de voirie sont ensuite prévus, tout comme un réaménagement de l’espace public.

Le coût total des rénovations est estimé à 49,2M$, dont 22M$ pour la mise en place d’une nouvelle marquise, dont les plans finaux restent à déterminer.