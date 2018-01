Rendre les déplacements des aînés plus sécuritaires

Des bénévoles recueillerons l’opinion des aînés du quartier afin de mieux comprendre les problèmes que pose l’hiver dans leurs déplacements et pour revendiquer de meilleures conditions à l’arrondissement.

Le regroupement Vivre et vieillir Rosemont (VVR) distribuera dans les prochains jours un sondage auprès de sa trentaine d’organismes membres. Le questionnaire vise à déterminer les lieux et les moments à l’origine de difficultés pour les personnes âgées.

«Le sondage va contribuer à alimenter nos questions et demandes à ce sujet auprès des élus lors des conseils d’arrondissement», explique Nicole Laliberté, membre de VVR.

L’objectif est de trouver des solutions immédiates en concertation avec l’administration municipale lorsque surviennent, par exemple, des problèmes de déneigements dans certains secteurs du quartier.

«L’arrondissement fait du très bon travail de déneigement sur les grosses rues achalandées comme Masson, là où il y a plusieurs complexes pour aînés à proximité. Cependant, ils sont nombreux à vivre dans de plus petites rues, sur les avenues dans l’est, et à ces endroits c’est parfois plus difficile», souligne-t-elle.

Sa collègue, Jocelyne Brunet est du même avis. Cette dernière réside justement sur une de ces avenues et les habitudes de déneigement des résidents lui donnent parfois du fil à retordre. Le problème des souffleuses qui déblaient la neige sur les trottoirs après le passage des chenillettes est une vraie plaie et un peu de sensibilisation de la part de l’arrondissement auprès des résidents s’impose, selon les comparses.

Le sondage, qui aura lieu du 22 janvier au 31 janvier, reviendra tous les mois de l’hiver tant que le besoin se fera sentir, assure Mme Laliberté. Selon elle, il s’agit d’un enjeu de santé général, considérant la forte augmentation du nombre de chutes qui engorgent les urgences chaque fois que survient une tempête de neige. «Moins de blessures, moins de coûts en santé», résume-t-elle.

L’initiative s’inscrit dans les nombreuses activités de ce regroupement bénévole qui découle de la Table de concertation des aînés de Rosemont. D’autres projets sont d’ailleurs envisagés en été 2018 pour faire valoir les droits des personnes âgées ce qui a trait à l’accès au logement abordable.

Il est possible d’obtenir le sondage en communiquant au 514-524-3544, ou par courriel à tableainesvvr@gmail.com .