Une centaine de nouveaux logements pour les milléniaux dans Rosemont

Plus de 120 logements destinés aux jeunes adultes verront le jour cet été au 2542, Place Pierre-Falardeau, dans le Vieux-Rosemont.

Le «Yimby», un édifice de six étages qui s’intégrera au complexe de Rosemont les Quartier, offrira dès le 1er juillet des espaces locatifs aux milléniaux, cette génération de personnes nées entre les années 1980 et 2000.

C’est afin de répondre à la demande dans le secteur pour du logement pensé «par et pour» des gens âgés de la vingtaine et trentaine que le développeur immobilier Réseau Sélection a investi 33 M$ dans ce projet, selon Philippe Bouclin, directeur de la programmation et des projets spéciaux pour l’entreprise.

L’immeuble dont la construction sera complétée en moins de 12 mois, aura été achevé en collaboration avec un comité multidisciplinaire constitué exclusivement d’individus issus de la génération «Y», de 20 à 36 ans, souligne-t-il.

«De plus, selon un sondage effectué auprès de la population, près de 80 % de répondants disaient vouloir vivre dans un milieu où se trouvent des personnes de tous âges. C’est pourquoi nous avons développé le Yimby dans Rosemont les Quartiers, là où résident, entre autres, des aînés», affirme M. Bouclin.

Le loyer des unités variera entre 990 $ et 2100 $ par mois et leur superficie entre 48 et 105 mètres carrés. Les appartements seront offerts sous forme de 2 ½, 3 ½ et 4 ½, et adaptés selon les attentes des résidents. La plupart des unités proposées (90) seront des 3½. L’ensemble des logements sera locatif et géré par REZ immobilier, une division de Réseau Sélection.

Les 122 unités du Yimby viendront s’ajouter aux 619 logements et condominiums construits ces dernières années par le Réseau Sélection dans son projet d’immeubles multifonctionnels Rosemont les Quartiers.