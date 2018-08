Deux nouveaux espaces publics sur Masson

La rue Masson se dote actuellement de deux nouveaux espaces publics temporaires et participatifs, appelé «Les quais Masson». Le premier est mis en place devant l’église Saint-Esprit-de-Rosemont et le second à l’intersection de la 2e Avenue.

Réalisé par l’organisme La Pépinière | Espaces collectifs et à la demande de la Société de développement commercial de la Promenade Masson, ces deux nouvelles places publiques sont créées sur un mode consultatif et évolutif sur trois ans.

Ainsi, les résidents et commerçants seront consultés tout au long du projet, comme cela a été le cas pour l’avenue Shamrock, l’îlot de la 4e et l’Espace Bonheur Masson. Ces derniers seront invités tout au long du processus à soumettre des projets et idées pour occuper et animer les espaces.

En plus de dynamiser et d’embellir les lieux, ces aménagements permettront de créer des points d’ombrage en atténuant les îlots de chaleur. Du mobilier urbain adapté et modulable, du traçage au sol, du verdissement et des plantations seront installés, ainsi que du stationnement pour vélos.

L’aménagement de la place située au coin de la 2e avenue sera créé jusqu’à sa permanence en 2020. La place devant l’église Saint-Esprit-de-Rosemont – entre la 5e et la 6e Avenue- sera pour sa part retirée et réinstallée plusieurs fois en raison des travaux de restauration de qui ont lieu dans l’église.

Elle sera donc enlevée fin octobre et réinstallée avant la période des fêtes pour des activités de Noël. Puis une nouvelle fois aménagée au printemps 2019, pour être finalement permanente en 2020.

Rues piétonnes et partagées

Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal qui vise à transformer certaines zones asphaltées en espaces communautaires et en lieux de rencontre.

Le projet se déroule donc sur trois ans, soit deux premières années d’aménagements temporaires suivies d’une troisième année d’aménagement permanent. Il sera financé à parts égales par l’Arrondissement et la Ville de Montréal, à la hauteur de 200 000 $.

L’inauguration de la place aura lieu le jeudi 23 août prochain, à compter de 17 h.