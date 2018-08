Trois Rosemontois se démarquent aux Jeux du Québec

Camille Piché (à gauche sur la photo) a remporté l’argent au sprint de vélo de montagne lors de la Finale des Jeux du Québec 2018 Sport et Loisir de l'île de Montréal Previous photo Next photo





Des athlètes résidents dans Rosemont-La Petite-Patrie ont remporté plusieurs médailles lors de la Finale des Jeux du Québec qui s’est déroulée du 27 juillet au 4 août dernier à Thetford.

En vélo de montagne, c’est la jeune Camille Piché, âgée de 13 ans, qui représentait Montréal aux Jeux cette année. C’était la première fois depuis 2010 que la délégation montréalaise était présente en vélo de montagne.

Celle qui a comme sport de prédilection le ski alpin, a remporté l’argent au sprint de vélo de montagne alors que son seul objectif était de prendre de l’expérience. La jeune sportive s’entraîne plusieurs fois par semaine dans les Laurentides depuis le mois de mai, faute d’un lieu de pratique à Montréal.

«Camille a été meneuse de toutes les courses et s’est malheureusement fait doubler à la fin due à un bris mécanique», explique Andrée-Lise Therrien, agente de communication chez Sport et Loisir de l’île de Montréal.

Du côté de la natation, c’est Artiom Volodin qui est revenu chez lui avec deux médailles de bronze en natation chez les garçons de 13-15 ans au Relais 4 x 50 m, ainsi qu’au 400 m libre.

Enfin, au lancer du marteau, Catherina Blouin est arrivée deuxième avec un score de 55,10m. La jeune adolescente de 16 ans pratique l’athlétisme depuis ses six ans et se spécialise dans le lancer du marteau depuis ses 13 ans.

Malgré une grosse blessure aux sacro-iliaques survenue en compétition lors d’un lancer, et le décès de son entraîneur en avril dernier, l’athlète a réussi à performer et n’est pas trop déçue de sa performance, indique Andrée-Lise Therrien.

Catherina Blouin fait partie du club Kilomaîtres de LaSalle et en est à ses seconds jeux du Québec. Elle a remporté l’or au lancer du marteau en 2016 à Montréal, en plaçant ainsi le record des Jeux du Québec pour les Cadettes avec 47,13 m. Aux mêmes jeux, elle a également remporté l’argent au lancer du disque.

Aux Nationaux de la Légion en 2016, elle a remporté l’argent au lancer du marteau et l’or en 2017.

Elle espère pouvoir continuer de pratiquer son sport aux États-Unis et recevoir une bourse, ainsi que faire partie de Team Canada aux mondiaux l’année prochaine.

53e Finale des Jeux du Québec

Du 27 juillet au 4 août dernier, plus de 3 700 athlètes et 1 000 accompagnateurs étaient présents à Thetford et ses environs afin de participer au plus grand rassemblement multisports provincial, la Finale des Jeux du Québec.

Au total, 14 sites de compétition ont accueilli une centaine de compétitions dans 18 disciplines sportives différentes.