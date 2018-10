Une foule d’activités pour Halloween dans Rosemont

Une série d’activités seront offertes pour toute la famille dans Rosemont – La Petite-Patrie à l’occasion d’Halloween.

Tout d’abord, le samedi 27 octobre 2018, de 10 h à 15 h 30, la Promenade Masson s’animera pour célébrer « Massonloween », qui se déploiera entre la 1re et la 12e Avenue.

Parents, amis et bambins costumés pourront se régaler de friandises offertes par les commerçants de la Promenade Masson.

Dès 10 h 45, au parc du Pélican, les enfants accompagnés de leurs parents, sont invités à prendre part à une chasse au trésor qui les mènera à chercher des indices dissimulés dans le parc.

Un Tunnel des Mystères, où ils pourront entendre des sons intrigants et découvrir de troublantes ambiances et décorations sera aussi installé.

On pourra par ailleurs faire la connaissance d’un énigmatique, mais gentil gardien, qui leur distribuera des gâteries. À la Librairie Paulines, des personnages mythiques étonnants raconteront aux enfants des histoires fantastiques dans l’esprit de l’Halloween.

De plus, des artistes seront disponibles de 10 h à midi pour réaliser des maquillages.

Le même jour, il sera possible aux enfants de six ans et plus de participer à un atelier de film d’animation stop-motion à la bibliothèque de La Petite-Patrie. Les petits devront confectionner un court métrage sous le thème de l’épouvante lors de cette activité qui se déroulera de 10 h 30 à 12 h.

À la bibliothèque Marc-Favreau, l’organisme TADAAM offrira un atelier de création d’accessoires pour les déguisements, masques et chapeaux d’Halloween, de 14 h à 15 h 30.

Le soir même d’Halloween, une grande fête gratuite et ouverte à tous se tiendra au parc Molson. Il y aura au programme musique, animation et distribution de friandise. L’événement au lieu de 17 h à 20 h.

Enfin, les amoureux du Jardin botanique auront jusqu’au 31 octobre pour profiter du Grand bal des citrouilles. À l’occasion du Concours de citrouilles, la sorcière Esméralda proposera de faire la tournée de quelque 800 courges et citrouilles décorées par des élèves et des visiteurs. L’activité se déroule tous les jours, de 9 h à 21 h.

Les araignées seront aussi en vedettes à l’Insectarium jusqu’à Halloween. Des animateurs dévoileront les meilleurs trucs des araignées pour être de redoutables chasseuses, fabriquer des toiles performantes et avoir une vision extraordinaire.