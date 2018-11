Loisirs récréatifs et communautaires Rosemont change d’adresse

Responsable d’offrir une gamme d’activités accessibles à toute la population dans l’arrondissement, Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont (LRCR) déménagera bientôt.

L’organisme à but non lucratif occupe dans Rosemont–La Petite-Patrie les locaux du Centre Alphonse-Desjardins, situés au 6755, 36e Avenue, depuis plus de 55 ans.

Cependant, l’établissement sera repris en janvier 2019 par son propriétaire, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) qui souhaite l’utiliser pour y instaurer une école.

«La population des enfants est en explosion dans l’est du quartier, ce qui oblige la commission scolaire à ouvrir des écoles. Toutefois, nous voulons aussi desservir ce secteur et y assurer une présence», affirme Alice Masquida, coordinnatrice de projet pour LRCR.

En effet, une importante portion des activités du groupe sera relocalisée au Centre Masson, qui se trouve à l’angle de la rue Masson et de la 3e Avenue, lieu beaucoup plus à l’ouest que le Centre Alphonse-Desjardins.

Dans le but de maintenir dans la partie septentrionale de Rosemont des services en loisirs qui s’y font déjà rares, l’Arrondissement a approuvé un projet de bail avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Bonaventure, lors du conseil du 5 novembre dernier.

LRCR pourra ainsi louer des espaces du sous-sol de la fabrique, situés au 5205, rue Saint-Zotique Est, afin d’y poursuivre ses activités communautaires et de loisirs pour une période de 30 mois. Le loyer total de 90 000 $ sera entièrement défrayé par Rosemont – La Petite-Patrie.

«Le plus gros du déménagement se fera le 13 décembre prochain. Nous devrons raccourcir notre calendrier d’activités à la fin de 2018, mais nous reviendrons à l’horaire régulier dès la mi-janvier», assure Mme Masquida.

Cette dernière invite la population à prendre contact avec LRCR pour toutes questions relatives à l’inscription et au déménagement des leurs activités.