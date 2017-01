Vers des bâtiments et des transports verts

La revitalisation industrielle, le transport et le développement durable de l’ouest de l’île de Montréal seront au cœur du colloque «Penser le bâtiment et le transport différemment», organisé par Développement économique Saint-Laurent (DESTL) et MOBA (Mobilité Alternative), en février.

Les gestionnaires immobiliers, les entrepreneurs propriétaires et les environnementalistes seront invités à identifier des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

«Ce colloque est la première activité du programme Action-Climat du gouvernement provincial et nous sommes fiers qu’il se tienne dans le plus important bassin industriel du Québec», indique le directeur général du Fonds d’action québécoise pour le développement durable (FAQDD), Nicolas Girard.

À la suite de cet événement qui se tiendra dans un hôtel du Technoparc, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) offrira des diagnostics pour renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments. MOBA proposera quant à lui des solutions de gestion des déplacements des travailleurs et de transport des marchandises.

Cette zone économique s’étend d’Ahuntsic-Cartierville à Sainte-Anne-de-Bellevue, en passant par Ville de Mont-Royal, Côte-Saint-Luc et Lachine. Plus de 10 000 entreprises y procurent 340 000 emplois.

Infos: destl.ca