Fin des négociations dans les cégeps

Après plus de deux ans de négociations et une rentrée perturbée par les grèves dans les cégeps, une entente de principe a été conclue entre le personnel professionnel des collèges et le comité patronal.

Le Syndicat de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) estime que les acquis sont préservés, avec des avancées intéressantes pour les deux parties.

Il y aura davantage de souplesse pour pourvoir les postes vacants, tandis que les employés pourront puiser dans la banque de 10 jours de maladie pour des congés de responsabilité familiale.

C’est sur la question des relativités salariales, qui consistent à attribuer le même salaire aux emplois jugés équivalents, que les principales avancées ont été faites, selon la SPGQ. Ainsi, les conseillers pédagogiques, qui représentent près de la moitié des membres des cégeps, seront évalués avec les spécificités liées à l’enseignement collégial.

Les professionnels ont par ailleurs obtenu des clauses financières identiques à celles qui ont été négociées à la table centrale du Front commun, il y a plus d’un an. Il s’agit entre autres d’une augmentation annuelle de 1,5 à 2 %.

Les événements des 22 août et 20 septembre, qui avaient notamment perturbé les cours dans les cégeps de Saint-Laurent, André-Laurendeau, à LaSalle, Rosemont et Bois-de-Boulogne, à Ahunstic-Cartierville, ont permis d’ouvrir la voie à une solution. Le syndicat juge que le principe de la libre négociation a été respecté.