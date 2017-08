Deux médailles à 16 ans pour Deondra Green

Deondra Green a décroché l’or au 100 mètres et au 200 mètres, tandis que Jonah Elbaz et Emile Ollivier sont montés sur la première marche du podium en décathlon et en saut en hauteur. Le club Saint-Laurent d’athlétisme Sélect revient ainsi des Jeux du Canada avec sept médailles.

À 16 ans, la double médaillée était la plus jeune athlète lors de ces épreuves. La résidente de Pierrefonds a battu son record personnel au 200 mètres en 23,82 secondes, vendredi, confirmant son objectif annoncé après le 100 mètres, jeudi, où elle n’avait pas battu son meilleur temps.

«Je me sens vraiment bien, c’était une belle expérience, a-t-elle déclaré. J’espère que les gens de mon âge seront influencés par moi et feront la même chose.»

L’athlète de 21 ans Jonah Elbaz a quant à lui décroché l’or au décathlon – une série de 10 épreuves – avec 6 545 points, n’atteignant cependant pas son objectif fixé à 7 000.

Émile Ollivier, âgé de 21 ans également, a dépassé de 3 cm ses concurrents, avec un saut à 2,11 mètres, et a rempli son but de finir sur le podium.

Résultats

DeOndra Green – 100 m – Or

DeOndra Green – 200 m – Or

Jonah Elbaz – décathlon – Or

Émile Ollivier – hauteur – Or

Lee Leclerc – 200 m para – Bronze

Lee Leclerc – 400 m para – Bronze

Lee Leclerc – 1500 m para – 4e

Alexander Szuba – 400 m – Bronze

Catherine Léger – 400 m – 4e

Kevin Robertson – 1500 m – 7e

Kevin Robertson – 3000 m steeple – 4e

Matthew Daly – 110 m haies – 7e

Dustie Joseph – 200 m – 8e

Dustie Joseph – 400 m haies – 7e

Mohand Zine Khelaf – 800 m – 14e

Kirsten Nicole Frantz – 400 m haies – 15e

Nicolas Sixta – 100 m – 16e

DeOndra Green au 200 m:

Entrevue avec Lee Leclerc par Équipe du Québec:

Entrevue avec Alexander Szuba et Audrey Jackson par Équipe du Québec: