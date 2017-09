Voler de ses propres ailes

Les avions font partie du décor de Dorval et des environs depuis plus de 75 ans, mais le domaine de l’aviation demeure méconnu de la majorité de la population. En fondant Stratos Aviation à Dorval, Naor Cohen s’est donné comme mission de transmettre sa passion du métier au public, et plus particulièrement aux jeunes.

«J’ai toujours aimé prendre l’avion pour les affaires ou pour aller en vacances. Devenir pilote est un rêve qui ne m’était pas possible, jusqu’à tout récemment», fait savoir l’homme d’affaires qui œuvre dans l’industrie du caviar à Dollard-des-Ormeaux.

Désespéré de voir le processus par lequel les élèves doivent passer pour obtenir leur permis de pilote, l’homme de 35 ans a lancé une association à but non lucratif il y a six mois pour changer la donne.

«Ça coûte cher, c’est un engagement à long terme et un long processus. J’étais frustré de voir la manière dont les écoles traitent les candidats et le manque de soutien aux élèves. Je veux aider les jeunes à atteindre leur but plus rapidement et de manière respectable», soutient M. Cohen qui, insatisfait, a même changé d’école de pilotage à mi-chemin de son parcours.

Le secteur de l’avion étant en pleine croissance, l’homme originaire de Saint-Laurent veut aider non seulement les futurs pilotes, mais également les apprentis mécaniciens, ingénieurs ou contrôleurs aériens.

Oppurtunités

Afin de former davantage de main-d’œuvre au sein de l’industrie de l’aviation, Stratos Aviation souhaite rendre les études plus accessibles, notamment pour les candidats issus de familles moins fortunées. Des simulateurs de vol et des séminaires permettent aux élèves d’être bien préparés pour leurs tests.

Un suivi est réalisé auprès des participants à chaque étape du processus, de la formation à l’obtention d’un emploi. «On a des partenariats avec des écoles de pilotage. Les jeunes pourront connaître les possibilités qui s’offrent à eux, d’autant plus qu’il y a des conditions intéressantes dans ce milieu», soutient M. Cohen, qui souhaite aussi rejoindre davantage de filles.

Un avion Cessna 172 est à la disposition des membres de l’association, pour le plaisir ou pour accumuler les 1500 heures de vol exigées pour obtenir une licence de pilote de ligne. De la thérapie par le vol est aussi offerte sur place.

Des camps d’été sont disponibles pour les jeunes. «On commence à planter la graine dès un très jeune âge pour leur donner envie de faire partie du monde de l’aviation», explique le fondateur de Stratos Aviation, qui tire son nom de l’abréviation de stratosphère, la seconde couche de l’atmosphère terrestre.

Viser haut

Depuis son ouverture en mars, quelque 600 séances ont été effectuées au centre situé sur l’avenue Ryan. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Stratos Aviation est établie à Dorval, sur le site de l’aéroport international de Montréal Pierre Elliott Trudeau.

«Avec tous les avions qui y atterrissent et décollent, ça offre une expérience unique. Voler à Dorval, c’est voler dans les ligues majeures, soutient le Laurentien. Être aux commandes d’un appareil, c’est comme posséder un sixième sens.»

Naor Cohen est sur le point d’accomplir un autre but, celui de piloter des avions de chasse. Au cours des prochains mois, Stratos Aviation possèdera un Albatros L39 et offrira des tours aériens.

«C’est un rêve d’enfant, mais je l’utiliserai pour encourager d’autres personnes à accomplir leur propre rêve», conclut-il, des étoiles dans les yeux.

Expo AeroDreams

Stratos Aviation tiendra la première édition de l’Expo AeroDream sur le site de l’Aéroport de Montréal ce dimanche afin de promouvoir le domaine de l’aviation. De 10h à 18h, les visiteurs découvriront notamment les carrières, les opportunités d’affaires ainsi que les nouvelles technologies de cette industrie en plein essor. Il sera également possible d’embarquer à bord d’avions et de vivre une expérience de vol en simulateur 737NG et F-16 gratuitement.