Usine de compostage: des citoyens craignent les mauvaises odeurs

Des résidents de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ne veulent pas de l’usine de compostage des déchets organiques qui sera construite à Saint-Laurent, à moins de 700 m de leurs demeures.

Les protestataires craignent que cette installation dégage de mauvaises odeurs et menace la sécurité des avions au-dessus de Montréal en attirant beaucoup d’oiseaux. Le terrain choisi pour ériger le centre de compostage est le site de l’ancienne usine Goodyear, à la frontière avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Il doit transformer en compost les déchets de cuisines et les résidus verts de l’ouest de l’île. Sa production est estimée à plus de75 000 tonnes annuellement.

À moins d’un kilomètre se trouvent 250 résidences, entre le Bois-de-Saraguay et l’autoroute 13. Les habitants de ce secteur sont en colère et ont écrit une longue lettre adressée à toutes les autorités pour dénoncer la situation.

«Craignant que l’usine puisse devenir un aimant qui attirerait les oiseaux, James Cherry, PDG d’ADM, a réussi à faire changer le choix du site de Dorval pour le site de Saint-Laurent qui présente un risque plus élevé d’infiltration d’oiseaux dans les moteurs d’avion. La grande proximité du Bois-de-Saraguay (1 km) et du Bois-de-Liesse (375 m) avec le site de compostage de Saint-Laurent prédispose à plus d’activités aviaires. L’usine de compostage de Saint-Laurent doit être construite à seulement 2 km de l’aéroport et à 100 mètres d’une trajectoire de vol très achalandée le long du boulevard Henri-Bourassa», écrivent-ils.

Ils ne comprennent pas que ce qui est valable pour l’aéroport ne le soit pas pour eux.

«Au moment des élections les élus ou les candidats ne semblent pas prendre en compte les inquiétudes des citoyens», indique Anne Klein, porte-parole des Citoyens Saraguay-Cartierville contre l’usine de compostage Saint-Laurent. Pour eux le complexe ne doit pas se trouver dans cette zone.

«Cela risque aussi de réduire la valeur de nos maisons», affirme Mme Klein.

«J’ai affiché publiquement mon opposition au choix de ce site depuis le début, mais aujourd’hui nous sommes obligés de faire avec la décision prise», indique Harout Chitilian, conseiller de Bordeaux-Cartierville et candidat à la mairie d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, pour l’équipe Denis Coderre pour Montréal.

Craintes inutiles?

«Les gens craignent les odeurs, mais ce genre d’installation est entièrement fermé. Il ne produit pas d’émanation à l’extérieur et n’attire pas les oiseaux», assure Émilie Thuillier, conseillère d’Ahuntsic et candidate à la mairie de l’arrondissement sous la bannière de Projet Montréal.

Elle craint plus de désagréments au moment des travaux que lorsque l’installation entrera en production. «Même les problèmes de camionnage ne concerneront pas les résidents de l’arrondissement, soutient-elle. Si tel était le cas, on ferait en sorte que les camions passent ailleurs.»

La question des nuisances concernant cette usine a été posée en 2013. À ce moment-là, une installation industrielle similaire devait voir le jour à Saint-Michel, rejetée également par la population. C’est le maire Denis Coderre qui avait tout fait pour qu’elle soit transférée à Rivière-des-Prairies. L’opposition à l’ouest s’est fait entendre tout autant et à la même période, mais sans résultat.

«Il n’est pas utile de revenir sur l’historique des représentations au sujet de ce projet. Tout ce qui devait être dit à son sujet a été dit», rappelle M. Chitilian. Pour lui, des gardes fous sont en place et cela devrait être rassurant.

«Il y a un comité de suivi du projet sur lequel siègent des représentants des citoyens, des organismes locaux et des délégués des trois arrondissements limitrophes, c’est-à-dire Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro et AhuntsiC-Cartierville», dit-il. Mme Thuillier considère que le comité de suivi sera utile autant au moment de la construction que plus tard. «Il est là pour suivre tout le processus.»