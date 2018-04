Victoire à l’arrachée pour le Phénix de Trois-Cités

Le Phénix de Trois-Cités a remporté une victoire in extremis en prolongation contre les Barracudas de Pierrefonds après avoir tiré de l’arrière 2-0 jusqu’en fin de troisième période. Isabelle Bergeron/TC Media Previous photo Next photo









Le Phénix de Trois-Cités a remporté la finale du championnat régional de Hockey Lac Saint-Louis à la dernière minute, samedi, dans la catégorie Junior AA. Alors que les Barracudas de Pierrefonds menaient depuis le début de la rencontre, l’équipe de Saint-Laurent, Outremont et Ville de Mont-Royal a arraché la victoire en prolongation.

Après une première période sans but, les Barracudas ouvrent la marque tôt en deuxième période par l’entremise de Jayme Stepto. S’amenant en zone adverse, il décoche un tir précis dans la lucarne pour battre le gardien Anthony D’Alessio.

Les Barracudas détiennent le momentum en deuxième période, qui est marquée par du jeu robuste. L’attaquant Andrew Rainone fait dévier un tir en provenance de la ligne bleue pour porter la marque à 2-0 avec un peu moins de six minutes à faire.

Troisième période

Le vent tourne en troisième période alors que le Phénix presse le pas. Trois-Cités profite des meilleures chances de marquer, notamment lors des avantages numériques, dont un de deux hommes en début d’engagement.

C’est d’ailleurs en supériorité numérique que David Kronish réduit l’écart avec 1:58 à faire au match à l’aide d’un tir dans le haut du filet.

Le Phénix tente alors le tout pour le tout, retirant son gardien à la faveur d’un sixième attaquant. Le capitaine du Phénix, Luka Piccolo, sème l’hystérie chez les partisans de Trois-Cités, marquant lui aussi à l’aide d’un tir dans le haut du filet, avec seulement 40 secondes au cadran.

La domination de Trois-Cités se poursuit en prolongation, où l’on joue à quatre contre quatre. Le Phénix profite de plusieurs bonnes chances de marquer, mais c’est à la septième minute qu’Adriano Volpe scelle l’issue du match en faufilant le disque derrière le gardien Mathew Merle. En tentant de protéger le côté droit du but, il avait laissé une minuscule ouverture devant son poteau par laquelle la rondelle a trouvé son chemin.

Entraînement

Le conditionnement physique des joueurs a été un facteur déterminant dans la victoire selon l’entraîneur adjoint de Trois-Cités, Éric Harroch.

«On s’entraîne très fort lors des pratiques. On savait qu’il nous resterait beaucoup d’énergie en troisième. On a eu beaucoup d’élan. On a mis les rondelles profondément en territoire adverse et ils ne sont jamais vraiment entrés dans notre zone, souligne-t-il. Même si on perdait 2-0 vers la fin, on savait qu’on était dans le match. On avait besoin d’un bon favorable et on l’a eu».

La plupart des joueurs du Phénix proviennent de Saint-Laurent, Ville de Mont-Royal et Outremont. Toutefois, l’équipe compte également dans ses rangs deux joueurs de LaSalle et un de Westmount.

Défaite

L’entraîneur adjoint des Barracudas, Andrew Golden, est d’avis que les cinq pénalités mineures que son équipe a écopées, dont trois en troisième période, ont été déterminantes dans la défaite des siens.

«On avait dit aux joueurs que la discipline allait être importante et que l’équipe qui aurait le plus de pénalités perdrait. C’est ce qui s’est produit. On a bien joué quand même. On a bien bataillé, on n’a jamais baissé les bras», indique M. Golden.

De leur côté, les Barracudas recrutent des joueurs de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève.