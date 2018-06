Les blessés héliportés reçus au Sacré-Cœur

L’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, situé à Cartierville, recevra les patients transportés par hélicoptère envoyés par six installations hospitalières des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie–Centre-du-Québec. Cet établissement de santé a été désigné parce que c’est le seul à être doté d’un héliport et parce qu’il dispose d’un service de traumatologie de pointe.

Cette décision a été prise dans le cadre d’un projet pilote de 18 mois de service de transport médical par hélicoptère. Le budget annuel est estimé à 3 M$ qui incluent les coûts directs et indirects ainsi que l’évaluation du projet.

L’annonce du lancement de ce service expérimental a été faite le 22 juin par Gaëtan Barrette, ministre de la Santé en présence de Sophie Larochelle, vice-présidente exécutive d’Airmedic inc., l’entreprise qui fournira les aéronefs.

Les patients aéroportés proviendront du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice et Hôpital du Centre-de-la Mauricie, du Centre hospitalier régional de Lanaudière et de l’hôpital de Mont-Laurier, du Centre de services de Rivière-Rouge et de l’hôpital Laurentien.

Le CHU de Québec de l’Université Laval assurera pour sa part la régulation médicale des demandes, fournira du personnel médical par l’entremise de son service Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ).

Cette décision intervient après qu’un médecin ait constaté que le Québec était très en retard concernant les évacuations héliportées des malades.

Les médias avaient rapporté en avril que le Dr David Mulder, chirurgien émérite et médecin officiel du Canadien de Montréal durant 50 ans, avait adressé une lettre au ministre de la Santé et publiée dans La Presse signalant que le Québec était la seule province au Canada qui n’avait pas un service ambulancier héliporté intégré au système de santé.

Le Dr Mulder soulignait que les jeunes hockeyeurs des Broncos de Humboldt en Saskatchewan, victimes d’un accident de la route, avaient été évacués par les hélicoptères du programme STARS pour le transport aéroporté des malades, déployé en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan.

«Avant de procéder au déploiement d’un tel service, nous désirons nous assurer de sa pertinence et de son efficience dans le contexte québécois, par une évaluation des coûts générés par chaque transport, en regard des résultats et de son efficacité sur le plan clinique», a indiqué le Dr Barrette, à l’annonce du lancement de ce projet pilote.

Le ministère de la Santé estime qu’environ 175 patients par an seront transférés par ce service.