Défi 767: 25 000 $ pour les Olympiques spéciaux

Quelque 19 équipes se sont affrontées dans un tir d’avion d’environ 73 000 kilos, dimanche, afin d’amasser des fonds au profit d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ). Le Défi 767 était de retour sur la piste d’Air Canada, à l’aéroport Montréal-Trudeau, à l’occasion du 50e anniversaire du mouvement OSQ.

«Pour réchauffer les muscles de nos tireurs et divertir la foule, nous avons invité les participants à tirer une navette de la Société de transport de Montréal (STM), avant de passer à l’épreuve ultime du tir de l’avion», précise le coordonnateur de l’événement, Claude Paradis, commandant de la section unité aéroportuaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Parmi les officiers, policiers, gestionnaires et employés d’entreprises partenaires, bénévoles et athlètes OSQ, l’équipe One Span a remporté la première épreuve. Les 15 membres ont réussi à tirer l’avion le plus rapidement possible sur une distance de 3,5 mètres, soit en 6,94 secondes.

La seconde épreuve, qui consistait à tirer l’avion sur la même distance, mais avec l’équipe la plus légère possible, a été gagnée par l’équipe de la Caisse Desjardins des policiers et policières, formée d’étudiants en techniques policières du Collège Ellis. Ils cumulaient 809 lb.

Le Défi 767 est organisé par la Course au flambeau des agents de la paix au profit d’OSQ, qui offre des programmes d’entraînement et des compétitions à des athlètes ayant une déficience intellectuelle.