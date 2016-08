Cégeps en grève lundi

La rentrée de 16 cégeps, dont Saint-Laurent, risque d’être retardée de quelques heures lundi matin. Les professionnels seront en grève pour une demi-journée pour protester contre le fait que leur convention collective n’est toujours pas signée.

«On pense lever les cours. On ferme l’accès au cégep bien évidemment. Ça ne touchera peut-être pas la garderie ou les employés de la cafétéria, comme on fait une seule demi-journée», explique le conseiller pédagogique et représentant syndical, David Pagé.

Le Syndicat de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente quelque 700 membres à travers la province, prévoit d’autres actions en plus de celles du 22 août si les négociations concernant leur convention, échue depuis mars 2015, continuent de stagner.

Plus de détails suivront.