Mobiliser les citoyens, un café à la fois

Pas moins de sept cafés citoyens sont organisés par le COSSL en septembre. Le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent, qui a totalement revu son fonctionnement interne, souhaite définir, de concert avec les Laurentiens, les priorités de sa nouvelle planification stratégique.

Avec cette toute nouvelle démarche, le COSSL souhaite identifier les enjeux de développement social dans l’arrondissement et les actions à mettre en place.

«Lors des cafés citoyens, les résidents seront invités à parler de ce qu’ils aiment et de ce qu’ils aiment moins dans Saint-Laurent. Ils seront ensuite invités à choisir trois thématiques, parmi celles qu’on a identifiées», explique la directrice, Maria Ximena Florez.

Thémathiques identifiées

Profil sociodémographique

Portrait socioéconomique, emploi, commerce

Pauvreté et exclusion sociale

Sécurité alimentaire

Logement

Criminalité et sécurité urbaine

Transport

Éducation

Services à la communauté, ressources et vie communautaire

Cette mobilisation citoyenne représente un défi puisqu’il s’agira d’une première pour le COSSL, qui existe depuis 37 ans et compte près d’une quarantaine de membres.

Ces discussions, où il sera possible de s’exprimer en français et en anglais, permettront de dresser un portrait de l’arrondissement, qui sera présenté lors d’un grand rendez-vous le mois suivant. Les élus, les organismes et les entreprises sont également invités à participer à ce processus.

Étapes suivantes

Quatre journées seront ensuite consacrées à la planification stratégique, d’octobre à mars. Elles permettront, en partenariat avec les membres du COSSL qui auront aussi répondu à un sondage, de créer un plan d’action.

«L’idée est que les citoyens qui vont venir aux cafés s’approprient notre démarche de planification et qu’ils participent aussi à ces grands rendez-vous», précise Mme Florez.

Les quatre grands rendez-vous se tiendront de 9h à 16h30 les 27 octobre, 1er décembre, 2 février et 2 mars.

Sept cafés citoyens

Inscription jusqu’à 24h avant la date au 514 747-9801. Durée : 2h. Service de garde disponible sur demande.