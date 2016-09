Un premier tournoi réussi

Les Laurentiens de 8 à 17 ans ont affronté d'autres équipes du Grand Montréal, du 2 au 5 septembre, au parc Marcel-Laurin, dans le cadre du tournoi annuel du club de soccer Saint-Laurent. Felix O.J. Fournier/TC Media Previous photo Next photo











Quelque 1 000 joueurs étaient réunis au parc Marcel-Laurin pendant la fin de semaine de la fête du Travail, à l’occasion du premier tournoi automnal organisé par le club de soccer de Saint-Laurent.

«Pour notre premier tournoi annuel de notre histoire, c’était vraiment un énorme succès, raconte le directeur technique du club et ancien joueur de l’Impact, Rocco Placentino. On est content des résultats et de la participation des autres équipes.»

Parmi les 75 équipes présentes du Grand Montréal, les jeunes Laurentiens ont notamment remporté l’or dans la catégorie U11. Le tournoi accueillait filles et garçons de U8 à U17.

L’animation était assurée par les nombreux commanditaires et le stand du coiffeur Station 5, qui a pignon sur le boulevard Marcel-Laurin, a remporté un fort succès. Des coupes gratuites étaient proposées aux participants du tournoi. Les dons recueillis iront à la fondation d’un hôpital qui reste à être déterminé.

«Avec tout le feedback que j’ai eu des autres équipes, qui me disent qu’elles sont sures de revenir l’année prochaine, nous allons continuer», souligne M. Placentino.

Coupe du Québec

La saison n’est pas finie pour les joueurs de Saint-Laurent. Deux équipes seront en demi-finales de la Coupe du Québec, samedi, à Laval.

Les garçons de la catégorie U15 affronteront les Étoiles de l’est de Laval, à 9h, après leur victoire en quarts de finale contre Salaberry, le 17 août. Les U16 seront opposés à Blainville, à 11h, après avoir vaincu Sherbrooke.

Résultats et horaire tsisports.ca