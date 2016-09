Conseil en bref

Centre des loisirs

L’arrondissement a lancé un appel d’offres pour les travaux de la cour arrière du Centre des loisirs, situé rue Grenet depuis 1993. Le premier volet de ce chantier, qui comprendra le réaménagement du terrain de jeux pour enfants de moins de cinq ans et la création de l’espace multifonctionnel destiné aux aînés, se déroulera d’avril à juin de l’année prochaine. Des barrières végétales seront ajoutées afin de minimiser le bruit et le vent notamment. Une subvention de la Municipalité amie des aînés (MADA) contribuera à la mise en place de ce projet.

Club de judo

Le conseil a accordé une subvention de plus de 12 000 $ au Club de judo Budokan de Saint-Laurent. Le club, qui compte plus de 140 membres, n’était pas inclus dans le dernier octroi de subventions de près de 130 000 $ à huit associations sportives de l’arrondissement, en mars. Les cours de judo sont proposés aux 6 ans et plus.

Terrains de soccer

Les travaux d’aménagement de deux nouveaux terrains de soccer, au parc Philippe-Laheurte et dans la cour arrière de l’école Lauren Hill, font l’objet d’un appel d’offres. Les travaux auront lieu l’été prochain. Les principales tâches concernent l’irrigation et le revêtement des surfaces de jeu.