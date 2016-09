L’innovation durable au cœur des débats

La durabilité a pris l’avant-plan des discussions lors de la troisième édition du colloque sur le développement industriel et les écoparcs, qui a réuni plus de 150 personnes à Saint-Laurent, les 13 et 14 septembre. Une visite guidée du territoire industriel de l’arrondissement a notamment impressionné plusieurs participants, selon le maire Alan DeSousa.

«Nous nous soucions autant de la croissance des entreprises que de l’environnement. Nous croyons qu’il est possible de faire du développement économique dans un axe de développement durable», a-t-il déclaré lors de l’ouverture de l’événement.

La ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a partagé son engagement son engagement contre la pauvreté, convaincue que les femmes sont de puissants agents de changement. Le directeur général de l’Association Palme France, à l’origine du rassemblement, Joel Monti (à gauche), et du Technoparc Montréal, Mario Monette, étaient également présents.