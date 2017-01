Pôle nord-américain en électrification des transports

Le tout nouveau campus montréalais d’ABB, situé au Technoparc de Saint-Laurent, a été choisi par la multinationale suisse pour accueillir le centre d’excellence nord-américain en mobilité électrique, qui travaillera notamment sur le fonctionnement d’autobus et de trains électriques.

Près d’un tiers du site de recherche et développement appliqués sera consacré à ce projet, qui vise la conception et la commercialisation de technologies novatrices en matière d’électrification des transports.

L’investissement initial de 70 M$ est donc passé à 90 M$ en cours de construction pour répondre à ce besoin. Le campus, qui a accueilli ses premiers employés cet automne, sera officiellement inauguré en mai.

«Chez ABB, nous souhaitons faire avancer le monde sans ravager la Terre. Grâce à leurs excellentes universités et à leur écosystème, le Canada et le Québec offrent tous les atouts nécessaires à la recherche et au développement», indique le président-directeur général d’ABB, Ulrich Spiesshofer.

Ce mandat, unique parmi les usines du Canada, des États-Unis et du Mexique, permettra à ABB de travailler sur la convergence de la production, de la distribution et de la consommation d’électricité.

«Les changements se font très rapidement en matière d’électrification, il est nécessaire de développer de nouvelles plateformes», ajoute la directrice des communications d’ABB Canada, Carolina Gallo.

Elle promet des retombées positives. Des commandes pourraient créer de nouveaux emplois au campus, qui en compte déjà 700, et avoir un effet boule de neige sur les partenaires.

Reconnaissance

«En implantant son centre d’excellence nord-américain en mobilité électrique dans la métropole, ABB contribuera à renforcer l’expertise québécoise en électrification des transports», a fait savoir le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Une quarantaine d’entreprises sont actives dans ce domaine dans la province, en plus d’une soixantaine qui participe à la conception de technologies liées aux transports intelligents.

Le Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 du gouvernement est doté d’une enveloppe de 420 M$. Néanmoins, tous les investissements consacrés au campus d’ABB sont issus du privé et l’entreprise n’a reçu aucune subvention.