Décès de Pierre Demers

Le scientifique Pierre Demers s’est éteint à l’âge de 102 ans, le 29 janvier. Résidant à Saint-Laurent depuis 50 ans, il s’est illustré dans les domaines de la physique et de la défense de la langue française.

Né en 1914, il est diplômé en physique, mathématiques et chimie à l’Université de Montréal (UdeM). M. Demers part pour la France en 1938. Il y étudie la synthèse atomique sous la direction de Frédéric Joliot-Curie.

La Seconde Guerre mondiale l’oblige à revenir au Québec, deux ans plus tard. Employé par le laboratoire de recherche et de développement de la Canadian Industries Limited, il travaille à son insu sur le projet Manhattan, nom de code du projet où fut mise au point la bombe atomique.

De 1947 à 1980, il enseigne la physique à l’UdeM. Défenseur infatigable de la langue française, il était également fondateur de Ligue internationale des scientifiques pour l’usage de la langue française (LISULF) en 1979.

Aussi passionné de botanique et artiste, il a publié deux recueils de poésie et réalisé plusieurs tableaux, sculptures et installations. M. Demers est notamment récipiendaire du prix Marie-Victorin, le prix du Québec qui honore la carrière d’un scientifique.

