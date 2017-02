Saison difficile pour le déneigement

La faible accumulation de neige depuis début janvier cause des ratés dans les opérations de déneigement, à Saint-Laurent. Face aux plaintes de citoyens quant à l’état des rues, encombrées d’une neige gelée, l’administration laurentienne assure que la situation sera améliorée dans les prochains jours.

Les précipitations de neige qui ont commencé mardi devraient permettre de déclencher un chargement généralisé de la neige dès mercredi soir. La décision de mettre en branle cette opération provient de la ville-centre.

«C’est exceptionnel qu’il n’y ait pas d’accumulation et que l’on soit face à ce type de neige, gelée, à cause du redoux et de l’épisode de verglas», explique le directeur des travaux publics, François Lapalme.

Certains citoyens, qui résident depuis une vingtaine d’années à Saint-Laurent, disent d’ailleurs ne jamais avoir vu les rues dans cet état.

«Je circule partout dans l’arrondissement. Le déneigement ainsi que l’entretien sont négligés, ce n’est pas sécuritaire», souligne Madeleine Trudeau, qui est bénévole à la popote roulante de Saint-Laurent.

Les cyclistes ne sont pas en reste. M. Lapalme reconnaît que, dans les rues partagées, les voies sont devenues très étroites.

«Des automobilistes sont forcés de se stationner dans la bande cyclable à cause de la neige accumulée. D’autres pistes sont devenues des dépotoirs à neige», conteste Ronald Houde, qui se dit contraint d’éviter le réseau et de prendre les petites rues, voire les grandes artères, à vélo.

Suis-je la seule à ne pas comprendre pourquoi ils ne déneigent jamais le côté de la rue où l'on stationne? @ArrSaintLaurent pic.twitter.com/vZXBLGJsuL — Nathalie Vachon (@NathalieVachon) February 7, 2017

Chronologie

Le dernier chargement de neige généralisé avait été effectué au début janvier par la Ville de Montréal. Depuis, l’accumulation de neige n’a pas atteint un niveau suffisant pour en réaliser d’autre.

Un chargement partiel a été réalisé les 12 et 13 janvier, mais la tempête de verglas de la fin du mois est venue compliquer la situation.

«Les opérations de déglaçage sont très lentes, nous devons y aller rue par rue, une équipe à la fois, et les appareils doivent souvent reculer pour recommencer», précise M. Lapalme.

Les six premiers jours de février ont permis de déglacer des rues ciblées, soit une trentaine.

Le prochain chargement généralisé de la neige, opération qui suit l’épandage et le déblaiement, devrait permettre de faire disparaître les bancs de neige glacés des rues.

Informations: ville.montreal.qc.ca/deneigement