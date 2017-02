En route vers le festival de robotique

L’école secondaire Saint-Laurent a pris des allures de fête scientifique et technologique alors que le club de robotique Express-O accueillait les qualifications de la ligue LEGO FIRST (FLL). Six équipes de jeunes de 9 à 14 ans ont été sélectionnées pour le Festival de robotique de Montréal qui se déroulera en avril.

Les élèves du secondaire d’Express-O assuraient le rôle de juges et d’arbitres lors de la compétition qui rassemblait près de 200 enfants de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et d’autres écoles de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, la semaine dernière.

Une vingtaine d’équipes ont présenté leurs robots réalisés grâce à un kit de pièces LEGO et Mindstorms avec capteurs, moteurs et briques programmables sur le thème «Les animaux, nos alliés».

«Cette année, ils devaient réfléchir à comment aider un animal ou comment un animal peut aider les humains, comme le fait un chien guide par exemple», explique le coordonnateur du projet de robotique à l’école secondaire Saint-Laurent, Bruno Bastos.

Plusieurs équipes ont choisi les abeilles ou les vaches, d’autres, la tortue, l’éléphant ou le chat.

Ces qualifications se tenaient pour la première fois dans l’auditorium de l’édifice Émile-Legault du boulevard Thiemens. L’année dernière, elles ont eu lieu au siège social de la CSMB. Malheureusement, aucune équipe de Saint-Laurent n’a réussi à se qualifier.

Bénévolat

Le club Express-O, regroupant des adolescents de 14 à 18 ans, s’implique auprès des plus jeunes et prépare son défi annuel sur le thème «À toute vapeur!».

«Quand j’étais petite, j’aimais vraiment les LEGO, donc c’est incroyable de les voir construire des robots avec», souligne Laura Penuena, une élève de 4e secondaire, qui a rejoint le club de robotique cette année.

En quelques semaines, elle s’est passionnée pour les mécanismes et la fabrication des robots. Lors des qualifications (FLL), elle s’est transformée en arbitre pour aider les équipes à s’auto-évaluer grâce à un questionnaire.

Pour Mohan Qiao, un élève de 5e secondaire arrivé au Canada il y a trois ans, la robotique est l’occasion de réaliser de nouveaux apprentissages.

«Je ne parle pas très bien la langue, mais avec cette activité, je m’améliore beaucoup. De plus, j’apprends la programmation», raconte-t-il.

Les compétitions de robotique FIRST, qui signifie «Favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie», existent depuis 1989 aux États-Unis, mais n’ont été implantées qu’en 2007 au Québec à l’initiative du président de Bombardier, Laurent Beaudoin. Robotique FIRST Québec a ensuite été créé en 2010.

Qualifiés FLL