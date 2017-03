Aider par le cinéma

Un premier festival du cinéma libanais va se tenir au Cinéma Guzzo Sphèretech de Côte-Vertu, à Saint-Laurent, dans le but de récolter des fonds pour les enfants malades, orphelins et handicapés du Liban. L’événement se veut une occasion de célébrer le 375e de Montréal, même s’il ne fait partie de la programmation.

«Nous nous y sommes prises trop tard, mais nous tenions tout de même à souligner la contribution de la communauté libanaise à Montréal», souligne la présidente de Liban-Canada Fonds (LCF), Nicole Abdul-Massih.

Alors que son équipe de 10 femmes organisait une seule projection annuelle depuis plusieurs années pour soutenir la cause des enfants, elles ont décidé d’étendre les Rendez-vous du cinéma libanais à cinq soirées, du 19 au 23 mars.

«Le festival ne s’adresse pas seulement aux Libanais, nous avons sélectionné des films avec des thèmes d’actualité, comme les défis de l’intégration avec par exemple Parisienne», explique Mme Abdul-Massih.

Les films sont projetés en français ou en arabe sous-titrés en français.

La cause

L’argent récolté est intégralement remis aux quatre organismes libanais que soutient LCF. Sesobel s’occupe des enfants souffrant de handicaps physiques et d’autisme tandis que l’Institut de Rééducation Audio-Phonétique favorise l’éducation de ceux ayant une déficience auditive. Afel et Saint-Vincent de Paul soutiennent les démunis, notamment les orphelins.

«Nous suivons les enfants et allons les visiter régulièrement dans leur pays. C’est une cause qui nous tient à cœur. Au Canada, nous sommes bien gâtés, tandis qu’au Liban, il n’y a pas de système de santé comme tel», explique Mme Abdul-Massih.

Sans ces organismes, de nombreuses familles seraient en difficulté. Ils dépendent entièrement des donateurs et des campagnes de financement.

Lors de la projection de l’année passée, LCF est parvenu à récolter 12 000 $. Avec ce Rendez-vous du cinéma libanais‬‬‬‬‬‬‬, ils espérèrent amasser bien plus.

Informations: 514 241-9858 et facebook.com/lcfenfants‬‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Les films

‪And Action de Jad El-Khoury‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Cette comédie romantique avec passages musicaux pleins est aussi une étude approfondie de problèmes sociaux connexes.

Parisienne de Danielle Arbid‬‬‬‬‬‬‬

Dans les années 1990, à 18ans, elle débarque dans la Ville Lumière pour compléter ses études universitaires et y chercher une certaine forme de liberté.

‪

Lebanese Rocket Society ‬‬‬de Joana Hadgithomas et Khalil Joreige‬‬‬

Documentaire sur un professeur de mathématiques et ses étudiants zélés qui ont mis sur pied un véritable programme aérospatial, entre 1960 et 1967.

‪Le Cèdre et l’acier de Valérie Vincent‬‬‬‬‬‬‬‬

La réalisatrice raconte le quotidien et la réalité d’une mutation architecturale dans un quartier de Beyrouth.

Go Home ‬‬de Jihane Chouaib‬‬‬‬‬

Étrangère dans son propre pays, hantée par la disparition mystérieuse de son grand-père pendant la guerre civile, Nada part à la recherche de la vérité et de son identité.