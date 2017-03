Détours pour les piétons à Du Collège

En raison des travaux de l’édicule nord dans la station Du Collège, à Saint-Laurent, une partie du trottoir à l’angle du boulevard Décarie est fermée. Les piétons sont invités à utiliser la rue Ouimet pour se rendre au métro.

La Société de transport de Montréal (STM) a ajouté des panneaux pour guider les piétons vers l’édicule Cartier, mais également pour interdire de traverser à certaines intersections. Il n’y a en effet pas de passage piéton à l’angle de Cartier et Décarie, où se trouve l’édicule sud. Il n’est pas prévu d’en aménager un, même si les travaux dureront plus d’un an.