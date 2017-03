Conseil en bref

Terrains de soccer dans l’attente

Les travaux qui auraient dû être réalisés cet automne pour aménager deux nouveaux terrains de soccer dans le parc Philippe-Laheurte et à l’école LaurenHill sont repoussés. L’arrondissement lance un appel d’offres pour ces travaux.

Ces deux terrains viendront en remplacement de ceux situés dans le parc Marcel-Laurin, qui seront hors d’usage pendant la construction d’un bassin de rétention. Néanmoins, il fallait attendre la fin des travaux du complexe sportif pour débuter ceux du bassin, d’où le délai.

L’aménagement du terrain au parc Philippe-Laheurte a quant à lui été reporté dans le but de procéder à la conception des trois terrains de front, en plus d’attendre le retour de conditions climatiques plus clémentes aux travaux.

Les équipes s’affairant aux plans et devis, la date de début des travaux n’est pas encore connue.

Nouveau toit pour les ateliers municipaux

Un contrat de plus de 80 000 $ a été accordé à Héloïse Thibodeau architecte pour la préparation des plans et devis des travaux de reconstruction d’une partie de la toiture du bâtiment des ateliers municipaux, qui seront effectués cet été. Près de la moitié de la structure du toit avait été détruite lors de l’incendie de juin. Une toiture temporaire avait alors été installée pour protéger les installations.

Nouvelle compagnie pour la sécurité urbaine

Les services de la patrouille de sécurité urbaine annuelle de Saint-Laurent seront assuré dès avril par Trimax sécurité. Avec ce contrat de plus de 600 000 $, la compagnie s’engage à prendre à son emploi les patrouilleurs déjà en poste, dans le but de maintenir la stabilité et le bon fonctionnement de la patrouille.

Le service était auparavant accompli par le Groupe de Sécurité Garda S.E.N.C., qui n’a pas remporté le dernier appel d’offres de l’arrondissement. L’administration doit en effet choisir le plus bas soumissionnaire conforme.

La patrouille est en opération 24h/24 et 7 jours/7 afin d’effectuer entre 376h et 480h de service par semaine, en fonction de la saison.

Boisé du parc Marcel-Laurin

L’arrondissement poursuit sa collaboration avec le Comité Écologique du Grand Montréal (CEGM) au parc Marcel-Laurin en 2017. La conservation et la mise en valeur coûteront 12 000 $ tandis que l’entretien se chiffre à 57 000 $. Le boisé comprend six écosystèmes distincts: la forêt, la friche arborescente, le marécage arborescent, le champ, le marais et la friche arbustive. On y trouve un grand nombre d’oiseaux et de mammifères. Le CEGM continuera ainsi à assurer l’entretien des sentiers, des divers bosquets de plantes indigènes, en plus de lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Société de Développement Commercial

L’association des marchands et des professionnels Destination Décarie obtiendra une subvention de 21 000 $ de la part de l’arrondissement pour la création de la Société de Développement Commercial (SDC) Décarie. Elle permettra à l’organisation le maintien de ses opérations, comme la gestion de projet, les séances d’information et les relations publiques.

Par ailleurs, la localisation du district commercial a été définie sur le boulevard Décarie, entre les rues Rochon et Saint-Louis ainsi que sur le boulevard de la Côte-Vertu et la rue de l’Église entre la rue Gohier et l’avenue Sainte-Croix.

