25e course sous le soleil

À gauche, François Jarry, de Lachine, avec le dossard 3211, a terminé premier au 10 km, tandis que Stephane Colle, à droite, avec le dossard 3943, a fini deuxième. Hugo Lorini/TC Media Previous photo Next photo







Sans atteindre son record de participation de l’an dernier , la course Saint-Laurent a rassemblé quelque 2 150 coureurs dans les rues de Bois-Franc sous un soleil radieux, le 9 avril.

«L’absence de vent, pour une rare fois, aura permis aux coureurs de se donner l’opportunité de se dépasser et au comité organisateur de confirmer la rapidité des parcours choisis», explique Michel Brochu, spécialiste de course sur route au club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect et président du Circuit Endurance.

Un Américain, Guillaume Adam, a établi un nouveau record au 5 km par 13 secondes avec un temps de 15:03. Il était détenu depuis 2014 par le Montréalais David LePorho, qui a préféré le 10 km cette année, terminant troisième.

Chez les femmes, Ariane Raby a mis 34 min 57 sec pour parcourir le 10 km, devançant par 75 secondes la performance de 2006 détenue par Isabelle Ledroit. Avec cette victoire, elle termine 11e au classement général. À la première et seconde place, François Jarry et Stephane Colle avaient déjà terminé sur le podium à LaSalle, le mois dernier.

Quelque 550 jeunes des écoles de Saint-Laurent ont participé à la course de 1 km, tandis que trois établissements ont participé au 2 km dans le volet compétitif. Au moment de mettre sous presse, les gagnants du Défi scolaire n’étaient pas encore connus.

Appuyée par l’arrondissement, la course de Saint-Laurent est le 3e étape du Circuit Endurance, une série de courses à pied dans le Grand Montréal. Il reste une dizaine d’épreuves cette année, dont le cross-country de Saint-Laurent, en septembre.

Résultats

10 km

1 François Jarry (Montréal) 00:31:03.6

2 Stephane Colle (St-Eustache) 00:31:12.2

3 David Le Porho (Montréal) 00:32:13.7

5 km

1 Guillaume Adam (Boston) 00:15:03.2

2 Kevin Robertson (St-Laurent) 00:15:22.4

3 Baghdad Rachem (Verdun) 00:15:25.5

2 km

1 Najib El Andaloussi (St-Laurent) 00:05:56.9

2 Mohand Zine Khelaf (St-Laurent) 00:05:58.8

3 Reda Amarti (Longueuil) 00:06:07.7

1 km

1 Jerry Huang (Montréal) 00:03:34.5

2 Mathieu Barsoum (Montréal) 00:03:39.4

3 Charles Larochelle (N/A) 00:03:40.4

Infos et résultats:

circuitendurance.ca

sportstats.ca