Ouvert ou fermé à Pâques?

À l’occasion du congé pascal, la mairie et la cour municipale de Saint-Laurent seront fermées du 14 au 17 avril inclus. Les bibliothèques seront ouvertes le 15 avril, de 10h à 17h, mais fermées les trois autres jours. Le centre des loisirs sera ouvert les 14 et 15 avril de 8h à 23h, tandis que l’aréna accueillera les sportifs les 15 et 16 avril de 7h à 23h.

Il n’y a aucun changement dans l’horaire des collectes. Le 311 et la patrouille de sécurité urbaine demeureront en opération.

Les banques seront pour la plupart fermées pendant lors du Vendredi saint, le 14 avril.