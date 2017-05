Conseil en bref

Travaux au parc du Bois-Franc

Un contrat de 1,8 M$ a été accordé pour l’aménagement de l’espace vert au pourtour du bassin du Suroît. Il s’agit de la dernière phase de travaux au parc du Bois-Franc, qui se terminera en octobre. Des modules d’exercice, des sentiers pédestres et des belvédères y seront implantés.

Complexe sportif

Un surplus de 1,5 M$ permettra d’assumer les dépenses imprévues de la construction du complexe sportif, après l’acceptation du bâtiment, cet hiver. Cette somme est nécessaire pour apporter des corrections à certaines petites déficiences du bâtiment, comme l’ajout de barreaux de protection devant les écrans, et pour sa mise en service.

Nouveaux jardins communautaires

Les jardins communautaires des parcs Bourbonnière, Roman-Zytynsky et Robert-Mitchell seront aménagés pendant les deux prochains mois au coût de 150 000 $ par la firme laurentienne Entreprises J. Piccioni, qui a remporté l’appel d’offres. Ils seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Sensibiliser à l’environnement dès le plus jeune âge

VertCité poursuit le programme «Mon école écolo» sur la gestion des matières résiduelles dans les écoles primaires et secondaires pour une quatorzième année consécutive. Une somme de 15 000 $ a été accordée à l’organisme qui offrira notamment des ateliers aux enfants et assistera les directions et les services d’entretien dans leur planification.

Entretien des bassins aquatiques

L’arrondissement retourne en appel d’offres pour les travaux d’entretien de ses huit bassins aquatiques dans les parcs des quartiers Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent, car l’offre présentée par le seul soumissionnaire est considérée trop élevée. Un contrat pourrait être accordé le mois prochain, afin que le nettoyage des berges, de la surface de l’eau et des massifs de plantes aquatiques puissent avoir lieu cet été. Il s’agit aussi de prélever les algues et tailler les plantes envahissantes comme le phragmite et le myriophille.

Ruisseau Bertrand

Près de 400 000 $ supplémentaires sont nécessaires pour exécuter les travaux de réaménagement de la partie amont du ruisseau Bertrand, situé dans l’ouest de l’arrondissement. Alors qu’ils devaient se terminer en décembre, des imprévus ont forcé à poursuivre l’ensemencement et la plantation en avril.

