Chocolat Favoris s'installe à Saint-Laurent

Les Laurentiens pourront découvrir les fameux enrobages de crème glacée de Chocolats Favoris, dès samedi, dans le quartier Bois-Franc. L’entreprise de Lévis ouvre une deuxième chocolaterie à Montréal, moins d’un an après celle du Quartier des Spectacles.

Il s’agit de la 25e chocolaterie au pays. Elle vient compléter la dizaine de boutiques implantées dans la grande région de Montréal, notamment à Laval et Vaudreuil-Dorion.

«Nous sommes séduits par le Faubourg Bois-Franc. C’est un nouveau développement avec d’ores et déjà une belle vie communautaire», souligne le conseiller en communications de Chocolats Favoris, Jean-Christophe Bilodeau.

Il vise entre autres une collaboration avec les commerces voisins, situés sur le boulevard Henri-Bourassa, comme l’épicerie IGA Famille Duchemin, où ses produits sont déjà distribués.

L’emplacement n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard pour cet investissement de plus d’un demi-million de dollars, qui crée une quarantaine d’emplois.

«Nous nous installons proche de notre clientèle, qui se compose principalement de jeunes familles, explique M. Bilodeau. C’est pourquoi nous nous implantons d’abord dans les banlieues, puis dans les centres-villes.»

Crème glacée et chocolat

Un peu plus petit que les autres chocolateries, l’établissement de 156 m² propose de la crème molle à la vanille et à la fraise ainsi qu’une station de trempage permettant l’enrober. Il y a plusieurs saveurs comme classique lait, dulce de leche, biscuits et crème ainsi que caramel fleur de sel.

La chocolaterie est ouverte à l’année, avec une trentaine de places assises et une terrasse, qui compte près de quarante sièges. Des gelatos et des desserts à boire, les «chouchous», sont également disponibles.

La boutique offre la fondue au chocolat en conserve et un comptoir de chocolats fins et en tablette. Ils sont peints à la main dans leur fabrique, avant d’être expédiés à Saint-Laurent.

Chacune des succursales est décorée par un artiste et c’est l’illustratrice de Québec, Jill Lecours Grimard, qui a réalisé une murale dans celui de Bois-Franc.

Ouvert de 10h à 22h au 5540, boul. Henri-Bourassa Ouest.

Histoire

D’abord une entreprise familiale appartenant à Gaétan Vézina et Christine Beaulieu, Chocolats Favoris a vu le jour en 1979 à Lauzon, près de Québec. L’artisan devient un maître chocolatier reconnu, avant de lancer, en 1996, ce qui deviendra son produit phare: la crème glacée trempée dans le chocolat. C’est à ce moment qu’il déménage sur la rue Bégin, à Lévis. Dix ans plus tard, Chocolats Favoris prend de l’expansion dans la ville de Québec, en ouvrant une nouvelle chocolaterie. En 2013, l’homme d’affaires Dominique Brown achète l’entreprise et étend le concept en proposant 12 variétés d’enrobages. Maintenant présent dans tout le Québec ainsi qu’en Ontario et en Colombie-Britannique, Chocolats Favoris devrait compter une quarantaine de chocolateries d’ici 2018.