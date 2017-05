Hay Pem crée sa troupe d’enfants

Le soldat, joué par Tro Melkonian, rencontre le diable et de nombreux personnages à son retour de la guerre. Collaboration spéciale/Kevork Torosian Previous photo Next photo









L’association culturelle arménienne Tekeyan, basée à Saint-Laurent, crée une seconde troupe de théâtre, cette fois destinée aux enfants. Après plusieurs années de succès et de nombreux prix, la metteuse en scène Nancy Issa Torosian fait découvrir les comédiens de la relève avec Hay Pem Junior.

Beaucoup de jeunes se sont montrés intéressés par le projet, si bien que Mme Torosian a dû «procéder à des auditions, sans qu’ils ne le sachent». Par des jeux théâtraux, elle a pu identifier quel personnage conviendrait à chacun des rôles de la pièce Le soldat et le diable, qui sera présentée les 21 et 26 mai, à Pierrefonds.

«La dynamique est complètement différente, ils viennent pour s’amuser. Cela peut être assez fatigant, mais il y a des difficultés qu’on n’a pas, contrairement aux adultes: ils savent leur texte par cœur», rapporte-t-elle.

De plus, des membres de la troupe d’adultes, assez expérimentés, assurent le mentorat. L’équipe compte donc 35 personnes.

Surtitré en français, le spectacle en arménien est néanmoins multiculturel. Comme pour les plus grands, Hay Pem Junior accueille des enfants récemment arrivés de Syrie et d’Irak.

«Certains viennent aussi d’Arménie, mais la langue parlée au pays est différente de celle de la diaspora. Il a fallu s’adapter pour que le texte convienne à tous», indique Mme Torosian.

Le soldat et le diable

Bien que jouée par des enfants, cette légende où un soldat revenant de la guerre est confronté au diable, source de tentation et de malheur, est avant tout pour un public d’adultes.

Il s’agit d’une adaptation de la pièce de Charles Ferdinand Ramuz, datant de 1917, dont la musique est composée par Igor Stravinsky.

«J’aimais beaucoup le texte, mais c’est pour des professionnels. J’ai convoqué une directrice musicale et créé de nouveaux personnages», précise la metteuse en scène.

En plus d’être traduite en arménien par Christine Dirtadian Kouyoumdjian, la pièce a totalement été adaptée à une nouvelle musique. Elle sera jouée sur scène par trois artistes, dont un violoniste de 12 ans, Thomas Shahbaghyan, notamment lauréat du Concours de musique du Canada.

Le texte original est écrit pour un narrateur, le soldat et le diable seulement. Dans la version d’Hay Pem Junior, une quinzaine de personnages, évoqués dans le drame de Ramuz, inspiré par un conte populaire du XVIe siècle et le récit du Russe Alexandre Afanassiev, au XIXe siècle, prennent la parole.

Le rendez-vous suivant d’Hay Pem sera une pièce d’un auteur brésilien, que Mme Torosian avait jouée au début de sa carrière, en Argentine. Pour les 30 ans de sa vie professionnelle, elle devrait remonter sur scène cet automne dans Le début du temps.

Le soldat et le diable sera présenté le dimanche 21 et le vendredi 26 mai, à 19h, au Théâtre Beaubois (4901, rue du Collège Beaubois). Billets: 514 747-6680. Plus d’infos sur Facebook.