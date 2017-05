Pas d'amende pour les livres en retard

Les utilisateurs des bibliothèques de Montréal pourront rapporter les documents toujours en leur possession après la date de fin d’emprunt sans recevoir d’amende, s’ils sont en bon état. À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, cette campagne d’amnistie se déroulera exceptionnellement du 2 au 22 juin. Pendant cette période, aucun frais de retard ne s’ajoutera aux dossiers des abonnés, qui pourront également refaire leur carte gratuitement si elle a été perdue.

Cette mesure vise à attirer à la bibliothèque les résidents qui n’osent plus y aller à cause des frais à leur dossier et à réintégrer des livres aux collections. L’arrondissement de Saint-Laurent a estimé qu’une quarantaine de documents pourraient être retournés grâce à ce programme.