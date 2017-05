Au travail à pied ou en vélo

La compétition des Champions de la mobilité active marque le début d’un été de transports actifs pour les travailleurs de Saint-Laurent, le 1er juin. MOBA, le centre de gestion des déplacements de l’Ouest de Montréal, étend à trois mois la deuxième édition de ce défi qui permettra également d’analyser les habitudes de transport des participants.

Elle s’adresse aux marcheurs, coureurs, cyclistes et patineurs qui pourront enregistrer leur parcours sur l’application mobile Strava, où il sera également possible de suivre la compétition.

MOBA estime que ce type de défi permet de pratiquer une activité physique régulière et d’augmenter notre productivité au travail. Le centre espère créer une communauté de navetteurs actifs, qui pourront échanger entre eux et s’inspirer mutuellement pour optimiser leur itinéraire.

Les plus employés les plus fidèles à leur vélo, leurs patins à roues alignées ou leurs souliers de marche se feront décerner des paniers cadeaux de l’Oréal Canada et DAVIDsTEA.

MOBA estime que la compétition devrait attirer 300 participants provenant de 50 organisations, incluant l’arrondissement de Saint-Laurent. Ce dernier a d’ailleurs attribué un montant de 9 100 $ à la gestion de l’événement.

Plus d’infos

info@moba-cgd.com

destl.ca

Page Facebook