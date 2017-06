Une étoile laurentienne montante

Un Laurentien de 30 ans est en train de se tailler une place dans le monde de la musique avec son dernier single de «latin-lover pop», I love your Mmm Mmm. Aaron Esteban, chanteur, auteur et performeur, vient de se classer dans le top 100 du palmarès de l’ADISQ.

Le fils d’un pasteur d’une église du boulevard de la Côte-Vertu, Aaron Esteban a baigné dans la musique dès son plus jeune âge.

«J’ai toujours été passionnée par la scène. Dès que mon père finissait, je prenais le micro et j’imaginais la foule», se souvient-il.

Natif de Saint-Léonard, le chanteur a passé toute sa jeunesse et vit toujours à Saint-Laurent, qu’il considère comme sa maison.

À 21 ans, il est passé du côté professionnel en écrivant ses textes. «J’ai agi comme un entrepreneur pour créer mes spectacles», souligne-t-il.

Après avoir pris des cours de danse, il monte plusieurs fois sur scène et sort un EP de style pop en 2015, Light in Darkness, sous le nom d’artiste Aesteban.

Pour I love your Mmm Mmm qui s’inscrit plutôt dans la catégorie dance, il a travaillé avec l’auteur et compositeur à succès Lee Gagnon.

«C’était dur de recevoir les commentaires de quelqu’un qui est depuis longtemps dans l’industrie, mais cela m’a beaucoup aidé, pour ma voix notamment», précise Aaron Esteban.

Influences

S’il a fait le choix de chanter en anglais, il aime aussi insérer sa langue maternelle, l’espagnol, dans ses textes et parle également français. Influencé surtout par Michael Jackson, son incontournable depuis son plus jeune âge, le côté urbain de Justin Timberlake et l’espagnol d’Enrique Eglesias l’inspirent aussi.

Le Laurentien, qui a également conservé son emploi de consultant média, souhaite inciter les jeunes à croire en leurs rêves. Il a publié sur son compte YouTube une série de mini-documentaires intitulée Never Fear To Fail (ne craignez jamais d’échouer) en français et en anglais sur ce qu’il a retenu de ses expériences de vie.

Aaron Esteban sera en concert le 5 juin au Théâtre Rialto, sur le Plateau-Mont-Royal, pour un concert-bénéfice pour les sinistrés des inondations ainsi que le 8 juin au restaurant Chez Eric, dans le Vieux-Montréal, pour un souper-spectacle. D’autres dates sont à suivre et un album est en préparation.

Plus d’infos sur

aaronesteban.com

facebook.com/aaronestebanmusic