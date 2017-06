Bel été de baseball en perspective

La saison de baseball a été lancée officiellement le premier samedi de juin dans les parcs. Collaboration spéciale Previous photo Next photo





Le club de baseball de Saint-Laurent a donné le coup d’envoi de sa saison au parc Decelles, le 3 juin. Malgré ses défaites face à ses adversaires de Dollard-des-Ormeaux (DDO), le club, qui connait une légère hausse d’inscription, est confiant pour l’été.

«C’est un apprentissage, certains n’en étaient qu’à leur deuxième ou troisième match, assure un des membres du conseil d’administration, Jack Chadirdjian. C’est du talent brut que les coachs doivent transformer.»

Malgré le froid et la pluie, les cinq parties ont pu être jouées dans les parcs de l’arrondissement. Le maire, Alan DeSousa, ainsi que les conseillers Francesco Miele et Aref Salem sont venus effectuer un lancer protocolaire.

Le club compte 230 inscrits dans les catégories Atome à Midget, qui jouent dans la ligue DPSL (DDO, Pierrefonds, Saint-Laurent) ou du Lac Saint-Louis, ainsi qu’un groupe dans la Baseball West-Island Senior League.

«Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs et entraîneurs. Pour la première fois, nous avons des bénévoles pour nous occuper de tous les niveaux avant même le début de la saison», souligne M. Chadirdjian.

La saison se poursuivra tout l’été avec notamment le tournoi Moustique A et B (10-11 ans) aux parcs Cousineau et Decelles en juillet, puis le Championnat régional Bantam B (14-15 ans) aux parcs Saint-Laurent et Noël-Sud.

Résultats