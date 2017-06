Du nouveau pour les ados à Saint-Laurent

Le Centre d’initiatives pour le développement communautaire L’Unité, spécialisé dans les interventions pour les enfants de 8 à 12 ans, élargit son offre pour s’adresser aux adolescents. Les jeunes de 12 à 17 ans issus de milieux vulnérables pourront s’adonner à une panoplie d’activités physiques, récréatives et éducatives grâce à un soutien financier de 50 000$ de la Ville de Montréal.

La nouvelle branche a d’abord ouvert un local en mars permettant aux ados de socialiser, s’amuser ou aller chercher de l’aide en cas de besoin. L’argent supplémentaire servira à leur offrir de nouveaux espaces dans leurs quartiers afin de participer à des activités près de chez eux plutôt que de se déplacer au Centre L’Unité de l’avenue Sainte-Croix.

L’objectif est de décentraliser les interventions et rejoindre le plus de jeunes possible.

«On veut encourager les 12 à 17 ans à développer de nouveaux intérêts en leur donnant l’opportunité de voir de nouvelles choses et de rencontrer des gens. On veut leur offrir un endroit positif où ils pourront développer leur plein potentiel», mentionne le directeur, Christian Pellerin.

Appui

«Ce type d’initiatives a absolument besoin de l’appui municipal, car elles favorisent le vivre ensemble et préparent les jeunes à devenir des citoyens engagés et heureux de vivre dans notre municipalité», souligne par voie de communiqué le maire de Montréal, Denis Coderre.

Une moyenne de 40 jeunes fréquente chaque jour L’Unité 12-17, aussi financée par l’arrondissement de Saint-Laurent.

Le centre fermera ses portes pour les deux prochaines semaines afin de se préparer au moment plus achalandé des vacances d’été.