Trois voleurs de cartes de crédit recherchés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour localiser trois suspects impliqués dans un stratagème de vol de portefeuilles et de fraude de cartes de crédit.

Ceux-ci ont été filmés à plusieurs reprises par des caméras de surveillance. Un des vols de portefeuille a eu lieu le 29 mars dans une boulangerie du boulevard Lebeau, dans l’arrondissement Saint-Laurent. En environ six heures, les suspects se sont servis de la carte de crédit de la victime pour faire des achats s’élevant à plus de 20 000$, dans divers magasins.

Un des suspects est un homme au teint basané et aux cheveux noirs. Il portait des pantalons gris et un manteau noir lors de ce vol. Il a aussi commis un autre vol récemment dans l’arrondissement Saint-Laurent.

Le second suspect a un barbe courte et semble corpulent, indique le SPVM. Il portait un manteau d’hiver matelassé noir et une casquette au moment où il a effectué des transactions avec la carte de crédit de la victime.

Le dernier suspect serait plus âgé. Il a la peau blanche, des cheveux blancs et porte des lunettes. Il portait également un manteau d’hiver matelassé noir lors de ses transactions bancaires, précise le SPVM.

Les gens qui auraient des informations sur l’une de ces trois personnes peuvent contacter Info-Crime Montréal au 514 393-1133.