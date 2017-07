Manger à sa faim, même en été

À la fin des classes, le contenu de l’assiette diminue pour de nombreux enfants qui ne bénéficient alors plus des programmes de soutien disponibles pendant l’année scolaire. Pour répondre à la demande d’aide alimentaire qui est en hausse l’été, Moisson Montréal lance la deuxième édition de sa campagne La Faim des Vacances.

La banque alimentaire basée à Saint-Laurent se donne pour objectif de dépasser le montant amassé à la même époque l’an passé et d’atteindre les 50 000 $.

Les dons viendront en aide aux jeunes de 3 à 17 ans, dont près de 40 000 dépendent de l’aide alimentaire pour se nourrir.

«Cette année, Moisson Montréal permet à plus de 900 jeunes participant à des camps de jour de bénéficier de repas sur l’heure du midi, ce qui représente près 39 000 repas par mois», indique le directeur général, Richard D. Daneau.

Œuvres d’assiette

La porte-parole de la campagne, la comédienne Florence Longpré, qu’on a pu notamment voir dans Like-moi et Les pays d’en haut, a lancé la campagne avec une vidéo de ses «œuvres d’assiette». On y retrouve entre autres un chat en ananas ou des poissons en pois verts.

Elle invite les internautes à l’imiter en publiant des images de leurs créations et en effectuant un don d’au moins 5 $.

«Le concept d’œuvre d’assiette est à la fois ludique et évocateur, explique Mme Longpré. Nous sommes choyés de manger à notre faim, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. C’est ce que l’on doit garder en tête.»

La Ronde s’associe également à cette campagne en offrant des paires de billets à gagner pour les photographes participants. De plus, les 19 et 20 août, ceux qui feront un don en argent d’au moins 15 $ ou de six denrées non périssables pourront profiter d’un rabais de 40 % sur le prix d’entrée journalier du parc d’attractions de l’île Sainte-Hélène.

La campagne La Faim des Vacances, qui associe Moisson Montréal ainsi que celles de l’Estrie et de la Rive-Sud, se tient jusqu’au 20 août.

Pour faire un don

faimdesvacances.com

SMS au 20222 avec le mot «VACANCES»