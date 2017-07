Grand retour des livres

La campagne d’amnistie «Frais de retard: tournez enfin la page!» a permis aux bibliothèques de Saint-Laurent de récupérer 361 documents, dépassant largement son objectif fixé à une quarantaine.

À travers 45 bibliothèques de la Ville, quelque 4 327 documents ont été rapportés, dont des livres, des films, des magazines et des jeux vidéo. L’activité menée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal est décrite comme un succès.

La campagne, qui s’est déroulée du 2 au 22 juin, avait pour objectif de ramener en bibliothèque des abonnés qui ne la fréquentaient plus en raison des frais de retard à leur dossier. Quelque 5 342 personnes ont franchi les le cap après une absence de six mois et plus. Elles ont alors eu l’occasion de faire renouveler leur carte d’abonnement.

Du côté des bibliothèques, l’initiative a aussi permis de récupérer des documents de leur collection qui n’auront donc pas besoin d’être remplacés.

Documents récupérés à Montréal

3764 livres

384 films

104 magazines

89 jeux, jouets et jeux vidéo

76 CD

À Saint-Laurent

Du Boisé: 221

Vieux-Saint-Laurent: 140