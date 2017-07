L'argent aux Jeux de la Francophonie en athlétisme

Deux athlètes du club Saint-Laurent Sélect ont décroché l’argent au relais 4×100 mètres lors des Jeux de la Francophonie, qui se tenaient en Côte d’Ivoire, cette semaine. Lucanus Robinson, de LaSalle, et Likembe Francis Molango, de Pierrefonds, ont conclu la course en 40 s 16 avec Benjamin Williams, d’Edmonton, et l’Ontarien Bismark Boateng.

L’équipe d’athlétisme était encadrée par le Laurentien Alfredo Villar-Sbaffi lors de cette compétition internationale qui s’est déroulée à Abidjan. Le Canada a terminé troisième au tableau des médailles, derrière le Maroc et la France. L’or a notamment été décroché au 400 mètres, au décathlon, au saut en hauteur et au triple saut sur un total de 15 podiums.